Vinícius Júnior ha sido sancionado con cuatro partidos por la tarjeta roja que recibió el pasado fin de semana ante el Villarreal (victoria por 1-0). Por ello, se perderá, entre otros encuentros, El Clásico contra el FC Barcelona del 25 de octubre. El Real Madrid recurrirá la sanción, según informan The Athletic y Fabrizio Romano, entre otros.

El brasileño vio la roja directa el pasado sábado, poco después de lo que parecía ser su gol para el 2-0.

Sin embargo, el VAR constató que el brasileño había tirado del pelo a su rival Nathan Saliba en la jugada previa al gol. Por tanto, el tanto fue anulado y Vinícius recibió la tarjeta roja directa.

El delantero no daba crédito y estuvo a punto de abalanzarse sobre el árbitro. Antonio Rüdiger, sin embargo, logró proteger al colegiado de su enfurecido compañero.

Ahora se ha decidido sancionar a Vinícius con cuatro partidos: dos por tirar del pelo a su rival y otros dos por su arrebato de ira contra el árbitro.

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Tras el partido, el entrenador José Mourinho se negó a atender a la prensa. El portugués estaba tan enfadado con el arbitraje que temía meterse en problemas por sus declaraciones.

Por la sanción, Vinícius se perderá los partidos de Liga contra el Sevilla (18 de octubre), el Barcelona (25 de octubre), el Racing de Santander (1 de noviembre) y el Valencia (7 de noviembre). Entre medias, sí podrá jugar en la Champions League.