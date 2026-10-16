Durante unos segundos, de repente, todo volvió a estar bien. Los periódicos españoles probablemente habrían elogiado el domingo por la mañana al entrenador del Real Madrid, José Mourinho, por haber logrado espolear a una de sus estrellas. Al fin y al cabo, The Special One había dejado por primera vez esta temporada en el banquillo a Vinicius Junior en la victoria por 1-0 ante el Villarreal CF en Liga el sábado anterior, después de varias actuaciones decepcionantes.

Una decisión que, desde luego, también tuvo que ver con el desgaste de los viajes que Vinicius Junior había tenido que afrontar con la selección brasileña durante el último parón internacional. Aun así, habría dado pie a un buen titular que el jugador del dorsal 7 marcara, aparentemente, el decisivo 2-0 tras salir del banquillo en el minuto 71.

El Bernabéu, tan crítico con él en muchas ocasiones, estalló cuando Vinicius remató con sangre fría desde cerca tras una gran jugada de Jude Bellingham. En una escena tan propia del Real Madrid como sentimental, el goleador besó el escudo de su camiseta. Mourinho arrancó a correr desde su banquillo y llegó sorprendentemente rápido para abrazar con entusiasmo a su mago del ataque.

¿Cuánto gana Vinicius Junior en el Real Madrid?

Debía ser la liberación tras un flojo inicio de temporada de Vinicius. Después de unas semanas difíciles y turbulentas, que había vivido desde la decepcionante eliminación de Brasil ante Noruega en octavos de final del Mundial a principios de julio. Los rumores sobre una salida de Madrid rumbo al Arsenal FC persistieron durante buena parte del verano. No fue hasta principios de agosto cuando quedó claro oficialmente: Vinicius seguiría en el Real Madrid, amplió su contrato hasta 2032 y ahora gana, al parecer, unos 25 millones de euros al año.

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Sin embargo, algunos aficionados no le han perdonado el culebrón de su renovación, que se prolongó alrededor de un año y medio. Y que el brasileño todavía no haya arrancado en la temporada 2026/27 no ha hecho sino acentuar la división de opiniones que ya provocaba entre los suyos. A ello se sumaron las turbulencias de su vida privada, con las especulaciones expuestas públicamente sobre una nueva ruptura con su exnovia Virginia Fonseca, ya confirmada.

Por si fuera poco, Vinicius incluso tuvo que ver su nombre vinculado a extrañas teorías conspirativas. A finales de septiembre, en foros brasileños de internet y en TikTok se afirmó que la estrella del Real Madrid había desaparecido misteriosamente después del Mundial y había sido sustituida por un doble. Entre los motivos de estas afirmaciones completamente infundadas figuraba una operación estética de mentón a la que Vinicius se había sometido en julio. Además, algunos de quienes difundían las teorías conspirativas aseguraban haber detectado diferencias en los tatuajes del muslo del futbolista de 26 años durante el amistoso de la selección brasileña contra Australia a finales de septiembre. Por eso especularon, de forma absurda, que quien estaba sobre el césped no era Vinicius, sino un doble.

No hubo reacciones oficiales ni del jugador, ni del Real Madrid, ni de la federación brasileña. Aun así, es difícil que todos esos titulares críticos, agobiantes y extraños de las últimas semanas no hayan dejado huella en Vinicius. Con su aparente gol contra el Villarreal, todo aquello pareció desvanecerse de repente. Se percibía que aquel momento, pequeño pero significativo, podía marcar un punto de inflexión en su temporada.

Vinicius Junior: de la liberación a otro capítulo dramático

Pero la sensación duró poco. Exactamente 114 segundos después de que el balón acabara en la red, Vinicius vio de repente la tarjeta roja, con expresión de incredulidad y la boca abierta de par en par. En lugar de ser el autor del importante 2-0, el internacional brasileño fue expulsado tras la intervención del VAR. Como revelaron las imágenes, cuando Vinicius inició la carrera hacia la portería rival en la jugada que dio lugar al gol, tiró del pelo al adversario Nathan Saliba, que se había interpuesto en su camino. Por eso, el árbitro Isidro Díaz de Mera Escuderos no tuvo otra opción que anular el gol y mostrarle la roja a Vinicius.

Recibió dos partidos de sanción por aquella acción sobre el terreno de juego. Y como Vinicius arremetió furioso contra el árbitro y, de camino al vestuario, también apartó de un empujón a un empleado de LaLiga, se añadieron otros dos partidos. Vinicius se perderá así los próximos cuatro encuentros de Liga; entre ellos, el Clásico contra el eterno rival, el Barcelona, a finales de octubre.

Pero en el Real Madrid no solo causó indignación la duración de la sanción, sino también el momento en que se anunció: el miércoles por la noche, poco antes del importante partido de la Liga de Campeones en casa de la AS Roma. «Ahora lo hacen sin ningún pudor. Ya han mostrado sus cartas. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que enterarse de que lo han sancionado con cuatro encuentros. ¿Les parece normal?», preguntó un Mourinho furioso después de la espectacular victoria por 4-3 de su equipo.

«Tuvieron todo el día para comunicarme la sanción. Y justo cuando llegué al estadio me enteré de que me habían sancionado con cuatro partidos en LaLiga», lamentó el propio Vinicius tras un encuentro cuyo desarrollo, en cierto modo, reflejó su situación actual. La actuación más bien discreta del brasileño tuvo un momento especialmente negativo cuando intentó prolongar de tacón, con demasiada despreocupación, un pase del portero Thibaut Courtois. Sin embargo, el balón acabó directamente en los pies del defensa de la Roma Evan Ndicka, lo que dio origen al gol del 2-1 provisional para los italianos.

El desafortunado papel de Vinicius Junior en la victoria del Real Madrid en Roma

Unos diez minutos después, con el marcador ya 3-1 a favor de la Roma, Mourinho retiró del campo a Vinicius, probablemente bastante enfadado por lo ocurrido, y dio entrada en su lugar a su compatriota Endrick. Con un gol y una asistencia, este fue uno de los jugadores decisivos para que el Real Madrid remontara y consiguiera una victoria a domicilio en ausencia de Vinicius.

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«Sé que ahora mismo no estoy en mi mejor forma», reconoció Vinicius con autocrítica al término del partido. En diez encuentros disputados hasta ahora esta temporada entre todas las competiciones, solo lleva un gol. Y pronto hará ya dos meses de aquel tanto, marcado en el 4-1 contra la Real Sociedad el 26 de agosto. De hecho, desde finales de agosto Vinicius solo ha sumado una participación de gol: una asistencia en el 4-1 ante el Rayo Vallecano a mediados de septiembre.

«Ya he pasado por rachas peores. Y, aun cuando la gente ha dudado de mí, siempre he dado la cara por este club», declaró el delantero ante los micrófonos a última hora del miércoles. Debido a su larga sanción en LaLiga, sus únicas oportunidades para enderezar su estado de forma antes del próximo parón internacional de noviembre serán los dos partidos de la Liga de Campeones contra el RB Leipzig la semana que viene y en casa del AEK de Atenas a principios de noviembre. En cualquier caso, Vinicius nunca pierde el optimismo, por mal que esté jugando: «Al final, Vini siempre vuelve», subrayó. «No tengo ninguna duda de que volveré a mi mejor nivel, volveré a marcar goles y llevaré al equipo adonde le corresponde estar».