Compartir Sigue a GOAL en Google

La selección brasileña ofreció una contundente exhibición ofensiva ante Singapur en el partido amistoso que enfrentó a ambos combinados este martes en el Estadio Nacional de Singapur y que terminó con victoria de Brasil por 7-0, dentro de la preparación de los dos equipos para sus próximos compromisos.

Anuncios

El encuentro se enmarca en el parón internacional de noviembre, en el que la selección brasileña, dirigida por el técnico italiano Carlo Ancelotti, buscaba recuperar el equilibrio y firmar una victoria convincente tras caer por 3-2 ante Japón en su partido anterior.

Los primeros minutos reflejaron una clara superioridad de Brasil, que impuso su dominio en el juego aprovechando los rápidos movimientos de Vinícius Júnior, Endrick y Estêvão, con el apoyo de Bruno Guimarães en el centro del campo, mientras el conjunto local encontraba enormes dificultades para contener los ataques continuos.

La explosión de Vinícius

Vinícius Júnior abrió el marcador en el minuto 9, al aprovechar un pase de Bruno Guimarães y definir con la pierna izquierda dentro de la portería, lo que dio a su selección una ventaja temprana.

La estrella del Real Madrid volvió a marcar en el minuto 15 para duplicar la renta, tras recibir un pase de Endrick y culminar la jugada con un disparo certero, antes de completar su triplete en el minuto 21, a pase de Estêvão, para dejar a Brasil en una situación muy cómoda durante la primera parte.

Anuncios Anuncios

La superioridad brasileña no se detuvo ahí, ya que Endrick sumó el cuarto gol en el minuto 31 con un potente disparo de zurda desde fuera del área, tras un pase de Estêvão, de modo que la primera parte terminó con los visitantes ganando por 4-0, reflejo de la clara diferencia de potencial ofensivo entre ambas selecciones.

Related Topics

Sigue el festival goleador

Con el inicio de la segunda parte, Brasil mantuvo su presión ofensiva y no dio a su rival opción alguna de volver a meterse en el partido. Estêvão firmó el quinto gol en el minuto 51, mientras el trío ofensivo seguía castigando a la defensa de Singapur.

En el minuto 65, Rayan amplió la ventaja de Brasil con el sexto tanto, aprovechando un pase de su compañero Alan, lo que dejó a Singapur ante una misión casi imposible para recortar distancias, con Brasil manteniendo el control del balón y la generación de ocasiones.

Anuncios

El séptimo llegó en el minuto 74, cuando Raoul bin Suhaimi marcó por error en propia puerta tras una de las acometidas de Brasil, para dejar el marcador en 7-0 en medio del abrumador dominio de la selección visitante.