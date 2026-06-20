Vinícius: «Estoy en mi mejor momento... y Rafinha lo ha pasado muy mal»

Tras vencer a Haití en la segunda jornada del Mundial 2026, Vinicius Junior deseó que la lesión de su compañero Raphinha no sea grave.

El extremo del Real Madrid, elegido mejor jugador del partido tras marcar un gol y dar una asistencia en la victoria 3-0 sobre Haití, se mostró esperanzado.

Sobre la lesión de Rafinha, declaró a «AS»: «Sufrir una lesión siempre es duro, ¿verdad? Pero Rafa es clave para nosotros y ya tuvo varias esta temporada. Ojalá no sea grave y pueda seguir con nosotros hasta el final del torneo».

Más tranquilidad.

Sobre el triunfo ante Haití, añadió: «La victoria por tres goles nos da confianza para seguir en el torneo y tranquilidad para el próximo partido. El primer partido fue muy distinto por el estado del campo, pero hoy nos hemos sentido más cómodos y la calidad del terreno nos ha ayudado a imponer nuestro estilo. Ojalá mantengamos este nivel y sigamos mejorando».

Sobre el ambiente en la selección, añadió: «Fue un partido clave porque impusimos nuestro estilo. Tener más jugadores en cancha nos dio tranquilidad y superioridad, creamos muchas ocasiones y marcamos. Debemos seguir mejorando para ofrecer grandes partidos».

Neymar es mi ídolo

Sobre la vuelta de Neymar, afirmó: «Es clave para nosotros; esperamos que esté listo para el próximo partido. Su evolución es positiva y su presencia nos fortalece. Es mi ídolo y siempre me ha apoyado. Espero que regrese en el próximo partido y nos ayude en el resto del torneo».

Vinicius elogió al seleccionador, Carlo Ancelotti, y reafirmó su confianza en sus decisiones técnicas: «El entrenador elegirá la alineación y el sistema adecuados para cada partido según el rival. Contra Haití el plan funcionó porque ellos jugaron con tres defensas y aprovechamos los espacios».

No es la mejor alineación

Sobre la alineación, añadió: «No es nuestra mejor formación, pero es la más adecuada ahora, pues tenemos jugadores muy rápidos que pueden romper las líneas defensivas».

Sobre su estado personal, afirmó: «Estoy en mi mejor momento físico, técnico y mental. Siempre soñé con llegar al mejor torneo del mundo en plena forma. Marcar goles y crear ocasiones me da confianza para los próximos partidos. Sigo mejorando y quiero dar aún más. Estamos aquí para crecer y llevar a Brasil lo más alto posible».

Para cerrar, elogió a Filadelfia, sede del partido: «Me siento muy a gusto aquí. Ya marqué y asistí con el Real Madrid en la Copa Mundial de Clubes, y hoy se repitió. Espero volver y marcar más goles».