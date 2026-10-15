Vinicius estalla contra los árbitros: protéjanme a mí, a Yamal y a Álvarez

Vinicius Júnior, estrella del Real Madrid, respondió a la sanción de suspensión dictada en su contra, al tiempo que dirigió críticas directas a los árbitros de LaLiga.

Las declaraciones de Vinicius llegaron después de que el Comité de Competición decidiera suspenderlo 4 partidos, un castigo que provocó el enfado del jugador, sobre todo porque se enteró de la decisión al llegar al estadio antes del duelo contra la Roma, la tarde de ayer miércoles, en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

El astro brasileño declaró, en palabras recogidas por el diario español "Marca": "Creo que la sanción llegó en un mal momento. Tuvieron toda la jornada para anunciar la decisión, pero yo me enteré al llegar al estadio. La norma es nueva, y siempre vienen los responsables de LaLiga a explicarnos las nuevas modificaciones, pero esta norma en concreto no nos la explicaron".

Y añadió: "Nunca he cometido una acción violenta contra otro jugador. A mí me golpean mucho y, aun así, siento que los árbitros me sacan tarjetas con mucha facilidad".

Vinicius critica el trato de los árbitros hacia él

Vinicius abordó lo que considera una persecución por parte de las aficiones de los equipos rivales y de los árbitros, y explicó que entiende los pitidos desde las gradas, pero que no encuentra explicación a lo que considera una disparidad en el trato de los árbitros ante las faltas que sufre.

Dijo: "Es normal que las aficiones de los equipos rivales me piten, porque estoy ahí para marcar goles en las porterías de sus equipos, pero lo que no entiendo es la postura de los árbitros".

Y agregó: "Vi una estadística que dice que he recibido 500 faltas frente a cinco tarjetas rojas, y un número indeterminado de tarjetas amarillas, mientras que las amarillas siempre son para mí. No lo entiendo".

Vinicius insistió en la necesidad de proteger a los jugadores que juegan de formas distintas dentro del campo, citando a Lamine Yamal, estrella del Barcelona, y a Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, como futbolistas a los que también se debería proteger.