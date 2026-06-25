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Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Vinícius discute con el árbitro y critica con dureza la anulación de su gol

Escocia vs Brazil
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Vinicius Junior
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EE. UU.

Marcó dos goles en la victoria contra Escocia

Una decisión arbitral enfureció al brasileño Vinicius Junior en el partido contra Escocia, jugado este jueves en la tercera jornada de la fase de grupos.

Brasil ganó 3-0 con tantos de Vinicius (m. 7 y 45+3) y Matheus Cunha, y lidera el grupo con 7 puntos, los mismos que Marruecos.

Tras el primer tanto, Vinicius celebró un segundo gol que el árbitro anuló, desatando su enfado.

El incidente ocurrió en el minuto 22, cuando el árbitro mexicano César Ramos anuló el gol del brasileño.

Según «AS», el brasileño le espetó: «Esto es una vergüenza». Acto seguido se enzarzó en una fuerte discusión con el colegiado.

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La jugada nació de un error escocés en su campo. Vinicius aprovechó el desorden, superó a Hendry y definió con un potente disparo raso.

En un primer momento se concedió el tanto, pero tras revisar la jugada, el árbitro mexicano determinó que Vinícius había tocado el pie del defensa escocés y anuló el gol.

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