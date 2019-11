Vinicius desvela que tuvo una oferta del Barça y por qué eligió al Real Madrid

En una entrevista para Real Madrid TV el brasileño desvela que tuvo una oferta del Barça pero eligió vestirse de blanco por su corazón.

Vinicius vive su segunda temporada en el y lo hace con el mismo deseo de brillar en el club de sus amores, pero perdiendo algo de la buena estrella que le acompañó en sus primeros meses en el club.

En una entrevista a la televisión del club, en el programa ‘Campo de Estrellas’ repasó algunos aspectos de su infancia, así como analizó su situación y desveló cómo llegó al Real Madrid.

“Pensaba que no era verdad, pensaba que sólo eran rumores de los periódicos. Tenía propuestas del Madrid y del Barça también. Mi padre me dijo que tenía que elegir y tenía que seguir mi corazón".

Explica los nervios que sufrió en su llegada a Madrid para su presentación: “Estaba muy nervioso porque tenía que hablar español y todavía no estaba estudiando. Además, Ronaldo vino solamente para la presentación. Una leyenda del fútbol como él... Estaba muy feliz.

El delantero madridista destaca a Casemiro y Marcelo como los compañeros que más le ayudaron: “Me ayudaron mucho, ya que ellos habían pasado por lo mismo que yo estaba pasando. Siempre me dan consejos para hacer las cosas bien dentro y fuera del campo".

Lopetegui, Solari y Zidane

Preguntado por cómo ha sido la relación con sus entrenadores, Vinicius les definió con claridad:

"Con Lopetegui he trabajado muy poco, pero me decía que tenía que trabajar tácticamente. Solari me decía lo mismo. Al igual que mis entrenadores de ".

Benzema, una relación especial

Quiso destacar al francés con el que “siento una conexión especial. Siempre habla conmigo antes de los partidos. En un partido contra el Atlético que no estaba bien, él me quitó un poco la presión que tenía encima y eso me hizo jugar mejor. Al momento cogí el balón y me hicieron penalti".

“Trabajo mucho con Zidane y me dice que tenga tranquilidad. Me gusta estar siempre cerca de los aficionados. La afición sabe que soy joven y que puedo ser uno de los mejores del Madrid. Casemiro y Marcelo siempre me dicen que si los aficionados quieren, me pueden ayudar a tener una gran carrera en el Madrid".

Su día a día