Vinicius: “Aquí, un día eres Pelé y al otro no juegas nada”

El delantero del Real Madrid habló con la revista brasileña Placar sobre la presión que siente en el conjunto blanco.

Vinicius Junior, para el 2020, parece que ya encontró su primera gran meta: intentar que la presión que significa jugar en el no le termine absorbiendo sus condiciones técnicas. “Marcelo ya me había advertido: aquí, un día eres Pelé y al otro no juegas nada”, expresó el delantero en una entrevista con la revista brasileña Placar.

“Parezco tranquilo, pero me pongo nervioso por dentro. En mi debut con el Flamengo, estaba muerto de miedo. No quería tocar la pelota”, agregó el juvenil, buscando dar más detalles de uno de sus puntos más flojos. Eso sí, aclaró a la vez que nunca perderá su sonrisa en el terreno.

Vinicius es optimista con su futuro inmediato. “Dejo que las cosas sucedan de manera natural”, sostuvo en el inicio de este semestre, en el que espera tener más minutos para convencer a Zinedine Zidane de que no sólo quiere, sino que también puede ser titular en el conjunto merengue.