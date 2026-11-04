Las miradas se dirigen hacia Vinicius Junior, extremo del Real Madrid, antes del duelo ante el AEK de Atenas en la Liga de Campeones de Europa, en medio de la expectación por lo que ofrecerá la estrella brasileña en la ciudad que fue testigo de uno de sus mejores partidos la temporada pasada, en un momento en que atraviesa una etapa difícil, coincidiendo con el aumento de la competencia por su puesto como titular debido al brillo del marfileño Diomandé.

Vinicius recuerda su última visita a Atenas, el 26 de noviembre de 2025, cuando lideró al Real Madrid en la victoria por 4-3 ante el Olympiacos, después de ofrecer una actuación excepcional y dar dos asistencias a su compañero Kylian Mbappé, la más destacada tras un magnífico regate al defensor Panagiotis Retsos.

Pero la imagen cambió mucho un año después, ya que el brasileño no ofreció los niveles que se esperaban de él, y ahora está obligado a aprovechar el duelo ante el AEK de Atenas para recuperar su brillo, sobre todo porque la Liga de Campeones de Europa representa una oportunidad importante para compensar su ausencia en cuatro partidos de la Liga española por sanción.

Diomandé amenaza el puesto de Vinicius

Próximos partidos AEK Liga de Campeones 12:45 RMA Ver

La importancia del partido llega en medio del aumento de la presión sobre Vinicius, después de que Diomandé lograra ofrecer niveles destacados que lo han convertido en un verdadero competidor por su lugar en el once titular.

El jugador marfileño marcó goles en tres de sus cuatro últimos partidos ante el Sevilla, el Leipzig y el Racing, y además ofreció una actuación notable ante el Barcelona en el Clásico, pese a no marcar.

José Mourinho había lanzado un mensaje claro cuando se le preguntó por Vinicius, al afirmar que el jugador que quiera conservar su puesto como titular indiscutible debe demostrarlo con su nivel y su rendimiento dentro del campo.

Cifras que revelan el bajón de la estrella brasileña

Según lo que recogió el informe del diario español As, el bajón de Vinicius se aprecia con claridad en sus cifras, especialmente en los regates y la efectividad de cara a puerta.

El brasileño logra completar un regate con éxito cada 28 minutos, frente a uno cada 25 minutos de Kylian Mbappé, mientras que Diomandé destaca con una media de un regate exitoso cada 17 minutos.

En cuanto a la faceta goleadora, Vinicius necesitó 27 disparos para marcar su único gol ante la Real Sociedad el pasado mes de agosto, mientras que Jude Bellingham marcó cuatro goles con el mismo número de intentos.

Arda Güler marcó tres goles con 25 disparos, mientras que Diomandé logró sus cuatro goles con solo 17 intentos, cifras que reflejan la diferencia en la efectividad ofensiva entre los jugadores.

Pese a ello, el Real Madrid y Mourinho siguen aferrándose a Vinicius, al considerarlo uno de los elementos más importantes del equipo, y trabajan para ayudarle a recuperar su nivel habitual, con el convencimiento de que es posible encontrar soluciones que permitan al equipo beneficiarse de las cualidades de ambos jugadores a la vez, sobre todo porque Diomandé también puede jugar en la banda derecha.

El mayor reto para Vinicius sigue siendo recuperar la imagen que mostró en su última visita a Atenas, cuando fue la principal fuente de peligro del Real Madrid, en un momento en que la competencia dentro del equipo se ha vuelto más feroz que nunca.