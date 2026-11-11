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Vincent Kompany ha regresado a las instalaciones de entrenamiento del Bayern de Múnich por primera vez desde que se desplomó de forma repentina y alarmante el mes pasado. El entrenador, de 40 años, sigue recuperándose de una irritación meníngea y una luxación de hombro, aunque aún no se ha confirmado cuándo volverá a dirigir desde la banda.

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Kompany regresa a Sabener Strasse

Kompany ha regresado a la ciudad deportiva del Bayern por primera vez desde que se desplomó repentinamente el 23 de octubre. El entrenador, de 40 años, se encontró mal durante una sesión habitual con el segundo equipo del club, lo que provocó una preocupación inmediata entre el personal y los jugadores.

Tras el alarmante incidente, los médicos diagnosticaron al técnico belga una irritación meníngea. Este serio problema de salud lo ha obligado, comprensiblemente, a apartarse de sus funciones y a perderse los últimos cinco partidos del Bayern en todas las competiciones.

El club ha confirmado oficialmente que su entrenador está «en vías de recuperación» después de un periodo difícil. Continuará su rehabilitación en el entorno familiar de las instalaciones de Sabener Strasse.

Una dolorosa luxación de hombro

Además del diagnóstico inicial de irritación meníngea, Kompany también afronta una dolorosa lesión. Según se ha informado, el entrenador sufrió una luxación de hombro al caer al césped cuando se desplomó durante el entrenamiento.

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Recientemente fue fotografiado a su llegada a las instalaciones de Sabener Strasse con el brazo en cabestrillo, mientras comienza un programa de rehabilitación física adaptado a sus necesidades. En un comunicado oficial, el club tranquilizó a los aficionados al señalar que el entrenador progresa favorablemente en la recuperación de su estado físico general.

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El director deportivo Max Eberl ha asumido la comunicación pública y ofrece actualizaciones periódicas sobre el estado de salud de Kompany. La directiva del Bayern se está asegurando de que el entrenador reciba la mejor atención médica posible en estos momentos delicados.

Danks asume el mando sin contratiempos

Aaron Danks se ha hecho cargo del primer equipo mientras Kompany se centra por completo en su recuperación. El segundo entrenador ha superado con éxito una serie de partidos especialmente exigentes durante la ausencia forzosa del técnico.

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Danks dirigió recientemente al equipo en una convincente victoria por 2-0 ante el Atlético de Madrid en la Champions League, en la que mostró disciplina táctica en el escenario europeo. Después lo condujo a un trabajado empate 2-2 contra el Borussia Dortmund en un esperado duelo liguero entre los equipos de cabeza.

Estos resultados cruciales han mantenido al Bayern en la buena senda tanto en la competición nacional como en Europa. Actualmente lidera la Bundesliga y aventaja a su rival, el Dortmund, únicamente por diferencia de goles tras un tenso inicio de campaña.

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A la espera de su regreso al banquillo

Pese a los avances de Kompany hacia una recuperación completa, todavía no se ha confirmado una fecha definitiva para su regreso oficial al banquillo. El cuerpo médico del club no acelerará su rehabilitación y dará prioridad a su salud a largo plazo por encima de las necesidades futbolísticas inmediatas.

El actual parón internacional ofrece al entrenador una oportunidad oportuna para centrarse exclusivamente en su bienestar, sin la presión constante de los partidos de su club. Mientras tanto, se espera que Danks siga dirigiendo los entrenamientos del primer equipo y la preparación táctica.

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El Bayern volverá a jugar en la Bundesliga el viernes 20 de noviembre. Recibirá al Colonia en el Allianz Arena con la esperanza de sumar tres puntos y mantener su exigua ventaja al frente de la máxima categoría alemana.