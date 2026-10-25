



No se sabe si Vincent Kompany verá desde el hospital el partido de su equipo en la séptima jornada de la Bundesliga, en el campo del SC Freiburg, segundo clasificado. El entrenador del Bayern de Múnich está siendo sometido a pruebas exhaustivas tras desplomarse el viernes.

Al menos, parece que se está recuperando. «Las noticias que tenemos en este momento son muy positivas. Está estable, se encuentra bien. Está un poco mejor. Todavía le están haciendo pruebas, pero las primeras noticias son muy positivas», dijo antes del partido ante el SC Freiburg su ayudante Aaron Danks, que sustituye a Kompany en la banda hasta su regreso.

Sin embargo, los responsables del club más laureado de Alemania quieren que Kompany se ocupe lo menos posible del fútbol por ahora.

Según informa Christian Falk, responsable de fútbol de BILD y periodista que cubre al Bayern desde hace años, el club ha pedido expresamente a todas las personas que visiten a Kompany que no hablen de fútbol con él. El entrenador debe poder concentrarse exclusivamente en su recuperación, por lo que las conversaciones deben ser personales y no profesionales.

El sábado, Kompany recibió la visita de Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern de Múnich. El histórico dirigente del club llevaba una bolsa de alimentos de Feinkost Käfer, una tienda de delicatessen de Múnich. Aaron Danks también explicó que, cuando habló por teléfono con Kompany, conversaron exclusivamente de asuntos personales.

Los jugadores y miembros del cuerpo técnico llevarían tiempo preocupados por Kompany

El sábado, otro artículo del diario más leído de Alemania apuntaba a que los jugadores y miembros del cuerpo técnico del Bayern llevaban semanas cada vez más preocupados por la dedicación al trabajo del entrenador y su equilibrio entre la vida laboral y personal. Según esa información, Kompany había trabajado demasiado, bebido demasiado café, hecho poco ejercicio y asumido demasiadas tareas.

Además, el belga había preparado y acompañado al equipo en los últimos partidos contra el Viking Stavanger y el FC Arsenal en la Champions League y contra el RB Leipzig en la Bundesliga, pese a haber contraído un virus persistente y «de los gordos», como dijo el propio Kompany.

«Realmente no es fácil conseguir que Vincent descanse», dijo Aaron Danks, que sustituyó a Kompany en la rueda de prensa del pasado martes antes del partido contra el Arsenal y que también ocupará el banquillo del equipo muniqués en su lugar hasta nuevo aviso.

«Como entrenador, siempre quieres hacerlo todo. Pillé un virus bastante fuerte. Y, por supuesto, no escuché a mi cuerpo», había dicho el propio Kompany tras el partido contra el Arsenal. «Y entonces llegó un momento en que mi cuerpo dijo: “¡Para ya, chaval!”. Pero, por supuesto, me encuentro mejor; si no, no estaría aquí». Dos días después, Kompany se desplomó. Según dijo el director deportivo del Bayern, Max Eberl, podrían pasar semanas antes de que vuelva al banquillo.

¿Cuánto se exige Kompany?

Estas palabras del exdefensa de talla mundial dicen mucho sobre su ética de trabajo. Ya como jugador, Kompany era conocido por ser implacable con su cuerpo. Jugaba incluso lesionado y tampoco se cuidaba después de sufrir lesiones graves. Una y otra vez volvía al campo tan pronto como podía. Su padre, Pierre Kompany, reveló a la revista Der Spiegel, en un extenso perfil del entrenador del Bayern, que Kompany pasa hasta 14 horas en las instalaciones de entrenamiento del club. Pierre Kompany contó a BILD que su hijo trabaja hasta 18 horas y que apenas ve a sus tres hijos entre semana.

El director deportivo del Bayern de Múnich, Max Eberl, también dijo el sábado que Kompany es «una personalidad increíble, un trabajador extraordinario que incluso va más allá de ese límite». Lo dijo como un elogio. Según Eberl, eso «también se ha perdido en cierta medida en nuestra sociedad, pero todavía hay personas así, que dicen: “Quiero hacer cosas, quiero actuar”».

Por todo lo que se sabe, Kompany, que explica su ética de trabajo por sus orígenes migrantes y está convencido de que debe trabajar el doble que los demás, se ha exigido demasiado. Y es precisamente ahí donde sus superiores han intervenido al pedir a quienes lo visiten que no hablen de fútbol con él.



