Ya hace pocas semanas, Vincent Kompany consideró importante poner a Min-Jae Kim en el foco adecuado ante la opinión pública. Al fin y al cabo, el surcoreano seguía siendo entonces un posible candidato a salir. Un estatus que arrastraba desde la llegada de Jonathan Tah el pasado verano y que terminó de consolidarse, como muy tarde, después de la pasada temporada, en la que Kim pasó la mayoría de los partidos importantes en el banquillo.

Kim, según los innumerables reportes de entonces, podía dejar el Bayern si llegaba una oferta adecuada. Y, con mayor o menor concreción, tanto al club muniqués como al propio central sí les habrían llegado consultas concretas. Pero fue especialmente Kim quien, supuestamente, fue rechazando una tras otra a clubes interesados como el Manchester United, el Aston Villa y también el Arsenal.

Una decisión de la que ahora se está beneficiando enormemente el récordman alemán. Porque en los dos primeros partidos oficiales de la temporada, el surcoreano fue sorprendentemente titular una vez por Dayot Upamecano y otra por Tah, y convenció tanto en la Supercopa ante el BVB como en la goleada por 5-1 en el arranque de la Bundesliga frente al VfB Stuttgart.

Vincent Kompany se deshace en elogios hacia Kim en el Bayern: "En cada situación reaccionó correctamente"

Para Kompany, naturalmente, eso no fue una sorpresa. Porque ya cuando hace pocas semanas hizo una firme defensa del teórico central número tres del Bayern, quedó claro cuánto valora el técnico del récordman a Kim y que no evalúa la jerarquía en la zaga del conjunto muniqués de una forma tan clara como sí lo hace la prensa.

Cuando el conjunto muniqués hizo parada a principios de agosto en el país natal de Kim, en el marco de su gira asiática, habló prácticamente maravillas de su pupilo teóricamente secundario. "No lo planteéis todo de una manera tan absoluta", reprendió Kompany a los periodistas desplazados, al ser preguntado por el supuesto nuevo riesgo de que Kim volviera a tener un papel permanente de suplente: "Hablamos de una competencia que me gusta. Lo más importante es demostrarlo en el campo. En ese sentido, felicito a Min-Jae. Pase lo que pase, sigue concentrado y deja que hablen sus actos sobre el terreno de juego".

Explicó que la pasada temporada, en la que Kim solo pudo asumir un papel más importante en las últimas semanas de una Bundesliga que ya estaba decidida de por sí, quiso hablar más a menudo con el jugador de 29 años, pero una y otra vez cambió de idea. "Tuve muchas situaciones en las que pensé: quizá ahora sea el momento adecuado para hablar con Min-Jae", contó Kompany. "A veces hablé con él y a veces le dejé tranquilo. En cada situación reaccionó correctamente y lo dio todo tanto en los entrenamientos como en el campo".

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Min-Jae Kim goza de una gran consideración en el Bayern: "Un carácter fantástico"

Ahora el Bayern está recogiendo el premio a la acertada gestión de plantilla de Kompany y al trato sereno y muy profesional de Kim con la situación. Porque, según el plan y como es sabido, la temporada que está por venir no debería terminar hasta el 5 de junio de 2027 en Madrid. Hasta entonces espera un periodo largo y sostenido de exigencia para los profesionales muniqueses, y eso después de unas vacaciones de verano extremadamente cortas por culpa del Mundial, algo que especialmente Upamecano todavía debería notar en las piernas. No en vano Kompany dio descanso al semifinalista del Mundial ante el BVB en la Supercopa.

Por eso viene especialmente bien que no se haya dejado marchar este verano a Kim, una alternativa actualmente absolutamente fiable. O, visto al revés, fue una suerte para el Bayern que el antiguo "Monstruo" del Nápoles decidiera no marcharse y apostar por competir en Múnich. Su salida habría dejado una jugosa cantidad en las arcas del club muniqués, pero también le habría costado un jugador importante de la plantilla, uno que ahora ya le permite gestionar sin preocupaciones la carga al inicio de la temporada.

Sobre todo porque Kim goza de una consideración altísima dentro del equipo y, en contra de ciertas suposiciones por su carácter algo tímido, está muy bien valorado. "Un carácter fantástico, todo el equipo le aprecia", dijo por ejemplo Serge Gnabry hace unos meses sobre Kim, que aparece muy pocas veces en público.

Y también Kompany subrayó recientemente que, en realidad, el surcoreano es todo un animador del grupo. "La gente no sabe que también tiene un sentido del humor increíble", opinó el belga: "Es verdad. Siempre que un jugador está al lado de Min-Jae, este se pone a reír. Quizá esa sea la faceta suya que la gente no conoce".

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Min-Jae Kim en el Bayern: de "Monstruo" a cometer errores

Desde un punto de vista puramente deportivo, lo que "la gente" había asociado con Kim desde su llegada a Múnich en 2023 no siempre fue halagador, y con el tiempo cada vez lo fue menos.

En la temporada 2023/24 cometió dos fallos en la ida de semifinales contra el Real Madrid, que incluso el entonces entrenador Thomas Tuchel criticó públicamente, para después relegar a Kim en favor de Matthijs de Ligt y Eric Dier.

De "Monstruo" a cometer errores, apuntaron los críticos especialmente después de sus flojas actuaciones contra el Inter de Milán en los partidos de cuartos de final de la Champions League, donde al menos tuvo participación en tres de los cuatro goles encajados. Lo que se pasó por alto entonces fue que Kim era en ese momento uno de los jugadores con mayor carga del mundo debido a sus largos viajes con la selección y al calendario en general. La FIFPro incluso dio públicamente la voz de alarma por él y advirtió de daños de salud a largo plazo para el surcoreano, que además arrastró durante el resto de la temporada, desde el invierno de aquel año, persistentes problemas en el tendón de Aquiles.

Min-Jae Kim se conforma en el Bayern con un papel de backup

Quizá también por ese historial, el propio Kim pareció estar de todo menos descontento cuando el Bayern fichó el pasado verano a Tah gratis y lo colocó por delante de él. Mientras Tah se convirtió de inmediato en titular e incluso en parte del consejo del equipo, Kim pasó a ocupar el banquillo.

"Nunca había vivido una fase larga sin jugar, así que al principio fue algo difícil. Pero con el tiempo me di cuenta de que también tiene un lado positivo", dijo a mediados de abril al medio coreano Footballist: "Siempre pensé que jugar constantemente era la solución, pero ahora estoy satisfecho con mi situación como aspirante".

Repitió lo mismo una vez más en agosto, después de que Kompany lo alabara de forma efusiva. "Estoy muy contento de poder medirme con Jonathan Tah y Dayot Upamecano", dijo entonces: "En el Bayern hay una fuerte competencia cada temporada. Pero también nos llevamos bien entre nosotros. Y hablamos mucho, así que estoy muy satisfecho. Puedo aprender mucho de ellos".

Dayot Upamecano podría servirle de ejemplo a Kim en el Bayern

Puede que al menos Upamecano incluso le sirva de ejemplo. También el francés disfrutó en un primer momento, tras su llegada desde el RB Leipzig, de una reputación dudosa como central alocado o incluso como "Pannen-Upa", como lo bautizó Bild después de su legendaria actuación de terror contra el Borussia Mönchengladbach en la DFB-Pokal, en la histórica paliza por 0-5.

Una y otra vez se colaban en el juego del talentoso central errores a veces escalofriantes que terminaban en goles en contra. Sin embargo, ahora los ha corregido casi por completo. Upamecano está considerado uno de los mejores centrales del mundo. Puede que Kim no, pero este verano se percibe claramente en el surcoreano que vuelve a parecerse más al "Monstruo" de Italia por el que el Bayern llegó a pagar 50 millones de euros.

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Min-Jae Kim es el ganador silencioso del verano en el Bayern

Porque en cuanto al rendimiento, al menos eso mostraron los dos primeros partidos oficiales de la temporada, el surcoreano se ha desprendido por ahora de su dudosa fama de cometer errores. Ante el BVB, Kim actuó con mucha solidez e incluso mejor que su compañero Tah. Y en el arranque de la Bundesliga contra el VfB no perdió la calma ni siquiera tras un malentendido con Joshua Kimmich al inicio del encuentro.

Tanto el surcoreano como el sobreexcitado capitán de la selección alemana fueron a por el remate de cabeza, Kimmich peinó el balón involuntariamente hacia la carrera de Dzenan Pejcinovic, pero Upamecano despejó. Después, Kim confirmó las buenas sensaciones de la pretemporada, jugó varios pases rasos inteligentes en la salida, se mostró muy dinámico en los duelos de carrera y contundente en los duelos tanto por abajo como por arriba.

Kim parece estar a pleno rendimiento al inicio de la temporada. Puede que realmente se esté beneficiando de que en la pasada campaña solo estuviera sobre el césped 2.051 minutos, frente a los 3593 del curso anterior, y varios de ellos muy tocado, además de tener que ceder a menudo el paso a Tah y Upamecano. Da la impresión de que su etapa como claro número tres en la defensa central le sentó bien, especialmente en lo físico, pero también en lo mental.

Para Kompany y el Bayern, eso es una bendición. Aunque a día de hoy sigue pareciendo muy poco probable que al final se produzca una competencia realmente seria en la zaga y que el belga rompa el dúo consolidado Upamecano/Tah incluso en los partidos más importantes de la temporada, pese a la notable evolución de Kim. Pero, al fin y al cabo, "no hay que plantearlo todo de una manera tan absoluta".

Min-Jae Kim: estadísticas y datos de rendimiento en el Bayern

Temporada Partidos Goles Asistencias Minutos jugados 2026/27 2 - - 174 2025/26 37 1 1 2.051 2024/25 43 3 - 3.593 2023/24 36 1 2 2.765







