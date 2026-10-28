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Vincent Kompany ha recibido el alta hospitalaria cinco días después de desplomarse el viernes en las instalaciones de entrenamiento del Bayern de Múnich. Max Eberl ha revelado que al entrenador se le diagnosticó una irritación meníngea y, aunque no se ha fijado un plazo para su regreso, el miembro de la junta directiva del Bayern responsable del área deportiva confía en que se recuperará por completo muy pronto.

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El desvanecimiento de Kompany se debió a una irritación meníngea

Kompany recibió el alta hospitalaria el miércoles, cinco días después de encontrarse mal en la sede del club en Säbener Strasse. Según The Athletic, en ese momento estaba viendo una sesión del segundo equipo del Bayern, tras haber sufrido una infección vírica durante la semana anterior.

Eberl ha aclarado ahora que a Kompany le diagnosticaron una irritación meníngea. La plataforma médica ebm.one describe el meningismo como una inflamación o irritación de las meninges, las membranas protectoras que rodean el cerebro y la médula espinal, que se produce sin las demás características de la meningitis.

Eberl confía en que Kompany vuelva a estar al cien por cien

El miércoles, antes del partido del Bayern contra el Magdeburg, de segunda división, en la Copa de Alemania, Eberl declaró: «Sinceramente, está bien, dadas las circunstancias… No diría que está muy bien, pero está bien. Hoy le han dado el alta hospitalaria. Es la mejor noticia que podíamos recibir todos».

Y añadió: «Han descubierto de qué se trata: fue una irritación meníngea lo que causó este incidente el viernes. Pero estoy seguro de que muy pronto volverá a estar al cien por cien, podrá irse a casa y hacer allí su rehabilitación».

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Kompany admitió que no escuchó a su cuerpo

Kompany había hablado de su enfermedad tras el empate 2-2 del pasado miércoles contra el Arsenal en la Champions League. «Como entrenador, siempre quieres hacerlo todo y conseguir todo lo que puedas. La semana pasada pillé un virus bastante fuerte y, por supuesto, no escuché a mi cuerpo, así que llegó un momento en que me dijo: “¡Para ya!”», contó a Bild.

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Además de la infección, el exdefensa arrastra una lesión de cadera que ha limitado su movilidad. En los recientes partidos contra el RB Leipzig y el Arsenal, solo se acercó ocasionalmente al área técnica y pasó la mayor parte del tiempo sentado en el banquillo.

Sin fecha para el regreso de Kompany, con el duelo ante el Dortmund a la vista

No se ha fijado una fecha para el regreso de Kompany, que dependerá de su recuperación. Sus ayudantes Aaron Danks y Rene Maric seguirán al frente del primer equipo en su ausencia.

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Tras enfrentarse al Magdeburg, el Bayern recibirá el sábado al Borussia Dortmund. Ambos equipos están empatados a 17 puntos en lo más alto de la Bundesliga. Tres días después, el Bayern visitará al Atlético de Madrid en la Champions League.



