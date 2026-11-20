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Ante la indignación general, el Bayern de Múnich vendió a Matthijs de Ligt en 2024 en lugar de Dayot Upamecano. Desde entonces, sus carreras difícilmente podrían haber tomado rumbos más distintos.

En el verano de 2024, Vincent Kompany asumió el cargo de entrenador del Bayern de Múnich y, según coincidieron entonces las informaciones, impulsó de inmediato una decisión bastante impopular. Se trataba de la futura composición del centro de la defensa.

El equipo muniqués contaba con cinco centrales: Dayot Upamecano, Min-Jae Kim, Matthijs de Ligt, Eric Dier y el recién llegado Hiroki ito. Uno debía salir y, supuestamente, la directiva quería que fuera Upamecano. Sin embargo, Kompany veía un gran potencial en él, especialmente por su velocidad. Por eso, según trascendió, el nuevo entrenador se pronunció a favor de vender a de Ligt.

Finalmente, el neerlandés fichó por el Manchester United por 45 millones de euros, donde, tras un año para olvidar, ahora se le considera candidato a salir. Upamecano, en cambio, se convirtió en uno de los mejores centrales del mundo en el Bayern de Múnich. Lo que entonces parecía bastante cuestionable hace tiempo que se reveló como una decisión totalmente acertada.

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Una petición reclamó que Matthijs de Ligt siguiera en el Bayern de Múnich

Pero volvamos atrás. En 2022, un año después del fichaje de Upamecano procedente del RB Leipzig por 42,5 millones de euros, Julian Nagelsmann pidió otro central de primer nivel. Para sorpresa de todos, llegó Matthijs de Ligt. El club muniqués pagó a la Juventus de Turín nada menos que 67 millones de euros por la antigua promesa del Ajax de Ámsterdam. Pese al elevado traspaso, su incorporación se celebró como un gran golpe de mercado: el jugador, entonces de 22 años, era considerado uno de los centrales más prometedores del mundo.

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Y de Ligt cumplió las expectativas. Tras su primera temporada, incluso quedó segundo en la votación al jugador del año del Bayern, por detrás de Jamal Musiala. También en la segunda fue el central más fiable del equipo muniqués. Su entrega sobre el campo y su carácter cercano lo convirtieron en uno de los favoritos de la afición. ¿Y ahora iban a venderlo de repente? ¿En lugar de Upamecano, propenso a las lesiones y a cometer errores?

Para impedirlo, aficionados del Bayern de Múnich pusieron en marcha una petición en línea titulada «Keep de Ligt! Wir wollen de Ligt!», que decía, entre otras cosas: «Vender a Matthijs de Ligt sería sin duda una decisión equivocada y seguramente nos arrepentiríamos muchísimo. Por eso alzamos la voz para advertir de que NO debemos cometer este error».

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La petición reunió la impresionante cifra de 71.840 firmas. «Me llega al corazón», dijo el propio de Ligt. Sin embargo, la directiva del Bayern de Múnich ignoró el deseo de los aficionados y lo vendió al Manchester United a mediados de agosto.

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Dayot Upamecano renovó su contrato a principios de 2026

Desde entonces, Kompany apostó casi siempre por Upamecano y Kim en el centro de la defensa, una pareja que, pese a algunos errores puntuales, funcionó muy bien en líneas generales. Mientras tanto, de Ligt pasó apuros en su nuevo club y pronto quedó en el punto de mira de los mordaces comentaristas de la televisión inglesa, como le ocurre desde hace años a prácticamente todos los fichajes del Manchester United.

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«No se trata de sentir que teníamos razón. Matthijs de Ligt también era un central de primer nivel», dijo en noviembre el director deportivo Max Eberl. «Pero teníamos que tomar una decisión de algún modo. La tomamos y está funcionando». A más tardar en la siguiente temporada, la 2025/26, el cambio de postura que, al parecer, impulsó Kompany se reveló como una jugada totalmente acertada.

Junto al recién llegado Jonathan Tah, Upamecano alcanzó una regularidad impresionante. Eso le valió al francés, que ya tenía 28 años, un nuevo y lucrativo contrato a principios de 2026 hasta 2030, además de una cuantiosa prima por la firma de, supuestamente, 20 millones de euros. De Ligt, en cambio, sufrió una lesión de espalda tras una etapa algo mejor en el otoño de 2025 y quedó fuera de los terrenos de juego.

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Manchester United: ¿por qué estuvo Matthijs de Ligt tanto tiempo de baja?

El entonces entrenador del United, Ruben Amorim, habló de «una cosa sin importancia», pero resultó ser un grave error de cálculo. Tras sufrir numerosos contratiempos, de Ligt no volvió a entrenarse hasta pasados varios meses y, finalmente, tuvo que someterse a una operación en mayo. Se perdió así no solo el resto de la temporada, sino también la posibilidad de participar en el Mundial con la selección neerlandesa.

De Ligt no reapareció hasta finales de octubre, en la derrota por 1:4 ante el Como Calcio en la Champions League. Desde entonces solo ha disputado unos minutos más en la máxima competición europea. Su último partido en la Premier League fue el 30 de noviembre de 2025, es decir, hace casi un año. Michael Carrick apostó casi siempre por Harry Maguire y Lisandro Martinez en el centro de la defensa. Cuando Martinez estuvo ausente recientemente por sanción, el habitual lateral derecho Lenny Yoro ocupó su puesto. El joven Ayden Heaven, de solo 20 años, también tuvo minutos como central.

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Carrick fue destituido durante el parón de selecciones y sustituido por Mauricio Pochettino, lo que prolonga una curiosa racha de de Ligt . En toda su carrera profesional, nunca ha comenzado dos temporadas consecutivas a las órdenes del mismo entrenador. Tampoco lo hará la próxima temporada. Al margen de eso, por ahora no está nada claro en qué club jugará entonces.

Aunque su lucrativo contrato se extiende hasta 2029, hace tiempo que se le considera candidato a salir, incluso en invierno. «De Ligt tiene que irse», reclamó recientemente, por ejemplo, la leyenda del club Gary Neville. Según algunas informaciones, el Inter de Milán y el Besiktas de Estambul, entre otros, estudian un posible traspaso del jugador, que aún tiene solo 27 años.