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El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, se está sometiendo a más pruebas médicas tras desplomarse el viernes durante un entrenamiento del equipo filial. La causa exacta sigue sin conocerse, pero responsables del club han confirmado que el belga se encuentra estable y podría estar varias semanas de baja.

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El entrenador del Bayern de Múnich se desploma durante un entrenamiento

El entrenador del Bayern, Kompany, se someterá a más pruebas médicas tras desplomarse durante un entrenamiento del equipo filial el viernes. El técnico, de 40 años, sufrió el preocupante episodio en las instalaciones de entrenamiento del club y necesita una evaluación exhaustiva.

La causa exacta del incidente sigue sin conocerse mientras los médicos trabajan para establecer un diagnóstico definitivo. El director deportivo Max Eberl ha tratado de tranquilizar a los aficionados al confirmar que el belga se encuentra estable.

El club confirma que se encuentra estable mientras continúan las pruebas

El Bayern está tratando la situación con la máxima cautela mientras espera información médica detallada. Eberl confirmó que había hablado directamente tanto con Kompany como con su esposa después del angustioso incidente del viernes. El directivo explicó que los médicos están centrados en identificar la causa del desvanecimiento.

«Las pruebas ya han arrojado algunos resultados, pero hacen falta más para determinar exactamente qué le ocurre y cuánto tardará en recuperarse», dijo Eberl, según recoge ESPN. «Solo volverá cuando esté en condiciones. No vamos a empezar a fijar plazos. No vamos a empezar a fijar plazos. Tenemos que averiguar cuál es el problema y, después, cuánto tiempo necesitará para recuperarse. No hablamos de días, sino de semanas».

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Una infección vírica precedió al episodio durante el entrenamiento

El desvanecimiento llega después de un periodo difícil de enfermedad para el exentrenador del Burnley. Kompany llevaba desde la semana pasada luchando contra una infección vírica que, según había revelado anteriormente su ayudante Aaron Danks, le había afectado a las piernas.

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El belga permaneció sentado durante toda la victoria del Bayern por 6-1 ante el Leipzig y no acudió al entrenamiento del martes para descansar en casa. Sin embargo, volvió al banquillo para el empate 2-2 ante el Arsenal en la Champions League.

Tras el partido europeo, Kompany reconoció públicamente que había intentado seguir adelante pese a la enfermedad y que no había prestado atención a las señales de alarma de su cuerpo. Esa decisión parece haber desembocado en el preocupante desvanecimiento del viernes.

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Se espera una larga ausencia del entrenador del Bayern

El Bayern debe prepararse para un periodo prolongado sin su entrenador, que ha ganado la liga alemana dos veces desde su llegada en 2024. El club volverá a disputar un partido de la Bundesliga el domingo, cuando visite al Friburgo. El cuerpo técnico tendrá que hacerse cargo del primer equipo mientras Kompany se centra por completo en su recuperación.