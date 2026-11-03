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El capitán del Aston Villa, John McGinn, insiste en que su equipo puede poner en serios apuros al Barcelona cuando ambos se enfrenten en el Spotify Camp Nou. McGinn destacó los progresos del «Villa 2.0» bajo las órdenes de Unai Emery, mientras el club de las Tierras Medias Occidentales busca mantener su pleno de victorias en la Champions League.

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El invicto Aston Villa pone a prueba sus credenciales europeas en Cataluña

El Aston Villa visita el Spotify Camp Nou este martes por la noche para disputar ante el Barcelona un duelo estelar de la cuarta jornada de la Champions League. El equipo de Unai Emery llega segundo en la clasificación de la fase de liga tras ganar sus tres partidos, incluidos los encuentros ante Fenerbahce y Viking.

El Villa afronta el partido con confianza después de imponerse por 2-1 al Manchester City en la Premier League.

Por su parte, el equipo de Hansi Flick ocupa la octava posición en la clasificación europea tras perder dos de sus últimos tres partidos entre todas las competiciones.

McGinn se ilusiona con cumplir un sueño de la infancia en un estadio histórico

En la previa del partido, el capitán del Villa, John McGinn, reconoció que jugar en el Camp Nou hace realidad un sueño de toda la vida. «Tengo 32 años, pero la trayectoria de este club me permite soñar como lo hacía cuando tenía nueve, diez u once años con jugar ante las mayores multitudes», afirmó McGinn.

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«Este es un estadio con mucha historia, pero lo que el club intenta ahora es convertir esto en algo habitual... y lograr que el Aston Villa compita con los mejores de Inglaterra y de Europa».

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«Como profesionales, solo disfrutaremos de la experiencia si conseguimos los tres puntos», añadió el centrocampista.

La mentalidad de equipo impulsa la transformación del «Villa 2.0»

McGinn elogió la rápida adaptación de los fichajes de verano al esquema táctico de Emery y calificó a la plantilla actual de «Villa 2.0». «Se dan cuenta de que la estructura que hemos construido durante los cuatro años que lleva aquí el entrenador brinda a los jugadores la mejor oportunidad posible», explicó McGinn.

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«Son jugadores de talla mundial... No solo tienen una capacidad extraordinaria; lo que más me impresiona de ellos es su humildad para trabajar por el equipo».

«Nuestro éxito durante los últimos cuatro años se basa en que ningún jugador está por encima de los demás... También tenemos jugadores capaces de hacer daño al Barcelona», afirmó.

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El equipo de Emery busca clasificarse para la fase eliminatoria europea

El Villa aspira a ampliar su ventaja de tres puntos sobre el Barcelona en la clasificación de la Champions League.

El conjunto de las West Midlands quiere sacar partido de su sólida estructura defensiva, tras haber encajado solo cinco goles en sus últimos cinco partidos.

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El duelo arrancará el martes por la noche en Barcelona.