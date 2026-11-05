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El delantero del Arsenal Viktor Gyokeres expresó su alegría tras marcar un gol y dar una asistencia en la victoria por 2-1 de su equipo ante el Slavia Praga a domicilio en la Champions League. El internacional sueco suma ya 16 participaciones en goles en 25 partidos en la competición.

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Gyokeres firma una actuación decisiva en Praga

Viktor Gyokeres fue protagonista en la victoria del Arsenal por 2-1 ante el Slavia de Praga en la Champions League. El delantero sueco dio un inteligente pase en profundidad para que Noni Madueke abriera el marcador y, antes del descanso, marcó un gol sublime tras una acción individual con un remate con rosca.

Fue la quinta participación de Gyokeres en un gol en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones.

Ya ha participado directamente en 16 goles en los 25 partidos que ha disputado en la Champions League a lo largo de su carrera, con 12 tantos y cuatro asistencias.

Diapositiva 2: El sueco celebra su aportación ofensiva pese al bajón en la segunda parte

Tras el pitido final, Gyokeres valoró su contribución decisiva para la victoria y reconoció el contraste entre ambas partes. «Me siento muy bien. Evidentemente, estoy contento por la victoria y por haber contribuido a los dos goles», afirmó Gyokeres.

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«Así que me quedé con una buena sensación de la primera parte. Luego, evidentemente, por cómo fue la segunda, quizá ahora la sensación no sea tan buena. Pero, en general, si miras la primera parte, la sensación es buena».

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«Es mi trabajo como delantero y, por supuesto, quiero contribuir en cada partido cuando estoy en el campo y participar todo lo posible en los ataques», añadió.

Diapositiva 3: Arteta elogia su conexión táctica con el equipo y sus movimientos

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, elogió la inteligencia de Gyokeres en sus movimientos y señaló cómo aprovechó el sistema de marcaje al hombre del Slavia. «Lo hizo realmente bien, entendió muy bien cuándo aparecer y cuándo crear peligro, porque dejan a jugadores y siguen a los rivales con marcajes individuales en el centro del campo», explicó Arteta.

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«Cuando dije que estaba muy conectado con el equipo, ese fue otro ejemplo. Creo que hizo un gran partido, además del gol y la asistencia».

«Los jugadores tienen que influir en el partido como él lo ha hecho hoy cuando tienen la oportunidad», subrayó el entrenador.

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Diapositiva 4: El delantero busca seguir mejorando con el Arsenal

Gyokeres sigue centrado en impulsar al Arsenal mientras el equipo gana impulso tanto en las competiciones nacionales como en las europeas. «Hasta ahora hemos tenido una buena racha en la Champions League y también en la liga», señaló Gyokeres.

«En el punto en el que estamos ahora, estamos en una buena posición, pero creo que todos tenemos claro en qué podemos mejorar y qué debemos hacer para dar el siguiente paso».

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Gyokeres intentará conservar su puesto en el once titular cuando el Arsenal reciba al Hull City en el Emirates Stadium el sábado.