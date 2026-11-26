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Viktor Gyokeres ha lanzado un mensaje contundente a sus compañeros del Arsenal: el equipo no perderá ni un segundo pensando en los procesos legales que afronta el Manchester City. El internacional sueco quiere conquistar dos títulos consecutivos de la Premier League y cree que el Arsenal ya está plenamente acostumbrado a la presión de liderar la clasificación.

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El Arsenal recibe a un City en apuros entre la incertidumbre legal

El Emirates Stadium acoge el domingo un duelo decisivo de la Premier League entre el Arsenal y el Manchester City, el primero desde la resolución de septiembre sobre las normas financieras. El City fue declarado culpable de infracciones graves , pero ha presentado un recurso , por lo que las posibles sanciones siguen sin resolverse y la lucha por el título permanece en el aire.

Desde aquella resolución, el equipo de Enzo Maresca ha sufrido un fuerte bajón. Solo ha logrado una victoria en sus últimos siete partidos entre todas las competiciones y ha sumado un punto de los 12 posibles en la liga.

Gyokeres deja de lado el ruido extradeportivo y respeta la calidad del City

Preguntado por si las posibles sanciones al City podrían alterar la lucha por el título, Gyokeres restó importancia a lo que ocurre fuera del campo: «No. Las cosas son como son. Estamos centrados en el partido del domingo. No podemos controlar eso. No tiene nada que ver con nosotros. Así que no gastamos energía en ello».

Pese a la mala racha del City, el internacional sueco advirtió de que no hay que subestimar al equipo visitante del domingo.

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«Siguen teniendo una plantilla muy buena y jugadores muy buenos», continuó Gyokeres. «A veces puedes pasar por una etapa en la que no siempre consigues los resultados, algo normal en cualquier club. El domingo será un partido difícil. Pero los grandes partidos siempre son divertidos. Estará bien».

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El equipo de Arteta busca dos títulos consecutivos por primera vez en su historia

El equipo de Mikel Arteta aventaja en seis puntos al subcampeón de la pasada temporada y es claro favorito para revalidar el título de la Premier League por primera vez en la historia del Arsenal. Tras marcar el martes en el empate 1-1 ante el Borussia Dortmund en la Champions League , Gyokeres aspira a ser titular y recalcó el hambre de títulos del equipo.

«Siempre queremos ganar títulos y sabemos lo difícil que es la Premier League por los partidos y los equipos», afirmó. «Pero tenemos una plantilla increíble, jugadores increíbles, así que ese es el objetivo. Nos exigimos unos a otros cada día para conseguirlo y, sin duda, vamos a ir a por ello.

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«Siempre salimos a los partidos con ganas de ganar y, en general, lo hemos hecho bien esta temporada. La pasada temporada estuvimos en lo más alto de la liga durante la mayor parte del tiempo. Ya estamos acostumbrados a esa posición y el objetivo principal es mantenernos ahí y ganar el domingo».

Un duelo decisivo en el Emirates para la lucha por el título

El partido del domingo ofrece al Arsenal una gran oportunidad para afianzarse en el liderato y aumentar la presión sobre un rival en horas bajas. Una victoria ampliaría su ventaja mientras el City espera la resolución de su recurso.

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Para el equipo de Maresca es vital poner fin a una mala racha de un punto de los últimos 12 posibles en la liga, aunque derrotar a un Arsenal lleno de confianza en el Emirates sigue siendo un reto formidable.