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Viking vs. Sabah FK, hoy en directo: ¿quién televisa el partido y dónde verlo en streaming?

Viking vs Sabah FK
Viking
Sabah FK
Liga de Campeones

En la Champions League, el Viking se enfrenta al Sabah FK. Pero ¿quién retransmite el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

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República DominicanaDisney+ Premium Norte
ParaguayDisney+
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  • Acceda a la emisora oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming de la cadena deportiva que posee los derechos de transmisión.
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Viking vs. Sabah FK: hora de inicio

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
Lyse Arena

El partido entre Viking y Sabah FK comienza el 4 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Viking vs. Sabah FK hoy en directo: ¿quién lo televisa y dónde verlo online?

El partido de la Champions League entre Viking y Sabah FK se transmitirá en directo por DAZN. Los abonados podrán seguir allí el encuentro en streaming.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Viking y Sabah FK?

Viking llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente registró un 3-2 ante Bodø/Glimt, que terminó en derrota. Antes logró una victoria por 3-1 frente a Tromsø. En total, Viking marcó 14 goles y encajó 12 en esos cinco partidos.

Sabah FK también acumula dos victorias, un empate y dos derrotas. Su encuentro más reciente terminó con un 3-2 ante Turan Tovuz, esta vez con derrota. Cabe destacar la victoria por 2-0 frente al Slavia de Praga en la Champions League. En esos cinco partidos, Sabah marcó siete goles y encajó seis.

VIK

VIK - Formulario

FCB
D3-3
FRE
W3-2
AVL
L3-1
TRO
W3-1
BOD
L3-2
Gol marcado (encajado)
12/12
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
SAB

SAB - Formulario

SLP
W2-0
FKQ
W0-4
BVB
L1-2
QRB
D0-0
TUT
L3-2
Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Viking vs. Sabah FK: alineaciones

Viking contra Sabah FK alineaciones probables

4-3-3
Viking crest
Viking
VIK
Formación
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
4-2-3-1
A. OestboeA. OestboeH. HeggheimH. HeggheimH. FalchenerH. FalchenerG. StensnessG. StensnessK. HaugenK. HaugenK. AskildsenK. AskildsenJ. BellJ. Bellteam-logoH. BjoerdalZ. TripicZ. TripicP. ChristiansenP. ChristiansenE. BotheimE. BotheimS. PokatilovS. PokatilovA. ZedadkaA. ZedadkaT. PuchaczT. PuchaczS. SolvetS. SolvetR. DashdamirovR. DashdamirovI. LepinjicaI. LepinjicaA. KhaybulaevA. Khaybulaevteam-logoD. QueirozK. ParrisK. ParrisC. NwachukwuC. NwachukwuJ. MickelsJ. Mickels
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
4-3-3
Viking

Once inicial

Sabah FK

Manager

  • M. Jensen
  • V. Dambrauskas

Viking vs. Sabah FK: estado de forma

VIK

VIK - Formulario

FCB
D3-3
FRE
W3-2
AVL
L3-1
TRO
W3-1
BOD
L3-2
Gol marcado (encajado)
12/12
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
SAB

SAB - Formulario

SLP
W2-0
FKQ
W0-4
BVB
L1-2
QRB
D0-0
TUT
L3-2
Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Viking vs. Sabah FK: balance de enfrentamientos directos

Viking vs. Sabah FK: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400205+1512
W
W
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
4301146+89
W
L
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
L
W
W
W
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
430184+49
W
L
W
W
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
8
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
4220125+78
W
D
D
W
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
L
D
W
W
11
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
13
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
14
Inter MilánInter MilánINT
420286+26
W
W
L
L
15
LASKLASKLAS
4202109+16
W
W
L
L
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
W
L
L
W
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
W
W
L
L
19
RomaRomaROM
4112108+24
L
W
L
D
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
L
L
W
D
21
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
22
Atlético MadridAtlético MadridATM
411245-14
L
D
W
L
23
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
L
W
L
24
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
27
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
27
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
29
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
L
L
W
L
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
L
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
LilleLilleLIL
4013410-61
D
L
L
L
35
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
4004117-160
L
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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