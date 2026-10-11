Viking vs. Bayern de Múnich: Datos del partido

Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Lyse Arena

El Viking FK y el Bayern de Múnich comenzarán el partido el 13 de octubre de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

El Viking recibe al gigante alemán en Stavanger

El Viking FK noruego recibe al campeón alemán, el Bayern de Múnich, en el Lyse Arena para disputar la segunda jornada de la fase regular de la Champions League 2026/27. Con el apoyo de una afición local entusiasta en Stavanger, el Viking quiere poner a prueba su organización defensiva ante uno de los ataques más potentes de Europa. Para el Bayern de Múnich de Vincent Kompany, el viaje a Escandinavia supone una oportunidad de rehacerse tras un dramático empate en la competición nacional y empezar a dominar la clasificación de la Champions League.

Getty Images

La victoria a domicilio del Viking en Bergen

El Viking FK afronta con la moral alta el compromiso europeo del martes después de lograr una impresionante victoria por 2-0 a domicilio ante el SK Brann en la Eliteserien el 9 de octubre. Los goles tempraneros de Henrik Heggheim (11') y Peter Christiansen (20') marcaron el rumbo del partido, antes de que el Viking demostrara solidez táctica para defender su ventaja pese a una expulsión en la segunda parte. Con el capitán Zlatko Tripić, Henrik Heggheim y Erik Botheim en sus filas, el conjunto noruego llega con impulso y confianza al histórico encuentro del martes.

Getty Images

El poder ofensivo del Bayern: 30 disparos en un emocionante duelo ante el Augsburg

El Bayern de Múnich viaja a Noruega después de un caótico empate 2-2 a domicilio ante el Augsburg en la Bundesliga el 10 de octubre. Pese a dominar la posesión y efectuar 30 disparos, con cuatro goles anulados, Ismael Saibari y Nathaniel Brown vieron puerta, con dos asistencias del capitán Harry Kane. Con un ataque en el que figuran Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane, el equipo de Kompany tiene una enorme capacidad ofensiva para generar peligro desde el pitido inicial.

Duelo en el Lyse Arena

En el plano táctico, el encuentro del martes enfrentará la incesante presión alta del Bayern con el bloque bajo y el juego al contraataque del Viking. El Bayern de Múnich buscará controlar el ritmo en el centro del campo por medio de Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlović, mientras tratará de que Michael Olise y Luis Díaz se enfrenten en el uno contra uno a los laterales. Por su parte, el Viking FK confiará en la disciplina de Joe Bell y Gianni Stensness en el centro para resistir la presión y encontrar a Peter Christiansen en transiciones rápidas. Con puntos importantes de la fase de la Champions League en juego, el choque del martes promete un atractivo espectáculo europeo en Stavanger.

Novedades de los equipos y plantillas

Morten Jensen dirige al Viking, aunque todavía no hay información confirmada sobre lesiones o sanciones en el equipo local de cara a este encuentro. Se esperan novedades cuando se acerque el inicio del partido.

Vincent Kompany dirige al Bayern de Múnich, y tampoco hay por ahora datos confirmados sobre lesiones o sanciones en el equipo visitante. La información completa sobre la plantilla se actualizará a medida que surjan novedades antes del partido.

Estado de forma

El Viking ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-0 ante el Madla en la copa el 1 de octubre, y también logró un impresionante triunfo por 8-1 frente al Kristiansund BK en la Eliteserien. Su única derrota en esa racha llegó ante el VfB Stuttgart, que le ganó 3-1 en la Champions League. En esos cinco encuentros, el Viking marcó 15 goles y encajó seis.

El Bayern de Múnich ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha empatado uno. Su encuentro más reciente fue una contundente victoria por 7-0 ante el Union Berlin en la Bundesliga, y en esa racha también venció por 5-0 al Bodø/Glimt en la Champions League. Los únicos puntos que dejó escapar fueron en un empate 0-0 en el campo del Schalke 04. El Bayern marcó 17 goles en esos cinco partidos y solo encajó uno.

Historial de enfrentamientos directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos recientes entre el Viking y el Bayern de Múnich. Este partido supone un inusual duelo oficial entre ambos clubes.