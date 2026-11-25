Cómo ver el Vietnam sub-17 vs. Mali sub-17 con una VPN

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Previa del partido

World Cup U17 - Jornada 3 26 nov 2026 - 08:00

Vietnam sub-17 se enfrenta a Mali sub-17 en el Grupo G del Mundial sub-17. Ambos equipos buscan un resultado que influirá en la clasificación.

Mali llega como líder del grupo y en buena forma. En sus dos últimos partidos de la fase de grupos, ganó 3-0 a Nueva Zelanda sub-17 y después 2-1 a Bélgica sub-17.

La victoria ante Bélgica llegó el 23 de noviembre y mostró a un equipo capaz de marcar y de sacar adelante partidos ajustados. Mali ha ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros.

Vietnam ha tenido un comienzo más complicado. Perdió 3-2 ante Bélgica sub-17 el 20 de noviembre y empató 3-3 con Nueva Zelanda sub-17 el 23 de noviembre.

El conjunto vietnamita ha marcado con facilidad en esos dos partidos, pero también ha encajado seis goles. Mejorar en defensa parece su tarea más urgente ante un ataque de Mali que ha sido muy goleador.

Vietnam ocupa el tercer puesto del grupo y Mali es líder. Esto es todo lo que necesitas saber para seguir el partido.

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