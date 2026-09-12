Vieri: «Pio Esposito es el nuevo Toni, marcará 30 goles por temporada»

Entrevistado por Il Messaggero, Bobo Vieri, exdelantero centro, habló así sobre la lucha por el Scudetto en la Serie A: «¿La Roma? Con Gasperini y Malen puede ganar el Scudetto, aunque el Inter sigue siendo el equipo con la plantilla más fuerte».





¿Pio Esposito? «¿Veis a Luca Toni? Qué goleador: hoy veo en él a Pio Esposito, dadle tiempo y lo veréis. No, no es el nuevo Vieri, Pio se convertirá en el clon de Toni. Dadle uno o dos años y marcará 25-30 goles por campeonato. Ahora está haciendo el aprendizaje, con Lautaro y Thuram, y luego se convertirá en el Número Uno».

Volvamos a la Roma, por favor. «De Scudetto, seguro, y eso no quiere decir que lo vaya a ganar, sino que participará en la lucha gracias a la llegada de Gasperini».













Entonces, la Roma está en la pole para Bobo Vieri. «Pongo al Inter por delante de todos porque tiene una calidad superior respecto a los demás, repartida por toda la plantilla, que da miedo. Para el Scudetto es la gran favorita, pero a lo largo de una temporada nunca sabes qué puede pasar. Y la Roma estará siempre encima del Inter, lista para aprovechar cualquier posible tropiezo».