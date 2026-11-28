Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Christian «Bobo» Vieri encumbra a Pio Esposito y a Lautaro Martinez.

El exdelantero de Juventus, Lazio, Inter, Milan y la selección italiana declaró a Sky Sport: «Pio Esposito lo está haciendo muy bien, lo comparo con Luca Toni».

«Dentro de unos años batirá el récord de Gigi Riva como máximo goleador de Italia. Es bueno y quiere mejorar junto a los grandísimos jugadores con los que juega, algo muy positivo».

Gigi Riva marcó 35 goles con Italia; Pio Esposito ya suma 10 tantos en 15 partidos.

Anuncios Anuncios

«¿La nueva era de Mancini? Después del primer partido contra Bélgica dije: ¡madre mía! Luego, los tres partidos contra Turquía y Francia fueron importantes, antes de la derrota contra Bélgica, que es una gran selección. Será difícil ganar a Italia, no es tan fácil como antes. Mancini transmite mucha tranquilidad y da tiempo a los jóvenes, siempre se le ha dado bien eso. Ha sido una gran elección. Veo a Italia muy motivada».

Related Topics

Vieri también opina sobre la Serie A: «La Lazio está haciendo una temporada increíble, necesitaba tranquilidad. Gattuso motiva al equipo, siempre habla del grupo. Además, juega un partido por semana y quedó eliminada enseguida de la Coppa Italia ante el Mantova, así que puede prepararse y no tiene nada que perder».

«¿Quién ganará la Serie A? Yo digo el Inter, pero puede pasar de todo».

Anuncios

«¿Y la Roma? Malen busca siempre la espalda de la defensa, Gasperini eligió bien al delantero centro en el mercado de fichajes. El neerlandés puede llegar a marcar entre 25 y 30 goles en esta liga, pero Lautaro sigue siendo el delantero más completo de Italia».