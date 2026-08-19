El fichaje de Rodri Hernández por el Barcelona no ha pasado sin polémica en la prensa española, especialmente ante las reacciones dispares por parte de algunos medios afines al Real Madrid, que fracasó en su intento de convencer al jugador del Manchester City para defender sus colores.

El periodista David Sánchez ironizó sobre el giro repentino de la prensa madridista en cuanto a la valoración del capitán de la selección española tras su elección del club catalán y su rechazo al Real Madrid.

Sánchez dijo durante su intervención en el programa La Tribu de Radio Marca: "Hace solo tres semanas, Rodri era un fichaje estratégico, el mejor centrocampista del mundo y el hombre que le daría al equipo de José Mourinho la forma requerida la próxima temporada".

Y añadió con ironía: "Pero Rodri eligió al Barcelona y rechazó al Real Madrid, y desde ese momento cambió el discurso. Rodri pasó a ser viejo, casi acabado, con grandes temores de que sufra una nueva lesión, además de su elevado salario".

Dijo que este cambio de discurso llegó al punto de presentar el fracaso del Real Madrid en la incorporación de Rodri como una ganancia para el club, afirmando: "Es decir, que lograron esquivar una bala. Deberíamos reírnos, es más, deberíamos admirarlos".

En cambio, Sánchez consideró que el Barcelona logró una doble ganancia con la incorporación del jugador, explicando: "Es un fichaje totalmente exitoso para el Barcelona y para Joan Laporta, porque el club no solo contrató al mejor mediocentro del mundo, sino que además se lo arrebató a su eterno rival, el Real Madrid".

Concluyó sus declaraciones con una comparación irónica entre las elecciones de ambos clubes, afirmando: "El Real Madrid tiene a Diomandé y el Barcelona tiene a Rodri. Veremos qué ocurre al final de la temporada".