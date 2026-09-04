El Barcelona fracasó en su intento de fichar a Aymeric Laporte, central del Athletic de Bilbao, durante el mercado de fichajes de verano de 2026.

El sitio Tribuna, citando al diario The Athletic, señaló que el Barcelona estuvo cerca de hacerse con Laporte, y que el jugador tenía las mismas ganas de trasladarse al Camp Nou.

El club catalán había identificado a Laporte como el perfil táctico ideal para reforzar su línea defensiva, dado que se trata de un jugador zurdo, además de su gran experiencia, así como su gran entendimiento con Pau Cubarsí en la selección española.

El entorno de Laporte había apuntado en un principio a la existencia de una cláusula de rescisión baja en su contrato, lo que llevó al Barcelona a creer que la operación podría cerrarse por unos 15 millones de euros.

Sin embargo, la operación se vino abajo en cuanto el Athletic de Bilbao reveló sus exigencias económicas oficiales, ya que el club vasco reclamó una cifra muy superior a la valoración interna que el Barcelona había establecido para el jugador.

Lo que complicó aún más la crisis económica fue que los dirigentes del club catalán no tenían ningún deseo de embarcarse en unas negociaciones largas, debido a la fuerte tensión en las relaciones entre ambos clubes tras el reciente caso de Nico Williams.

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