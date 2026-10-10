El marroquí Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad, expresó su gran enfado tras la derrota ante el Al-Hilal por (2-3) en el clásico de la jornada 8 de la Roshn Saudi League, al asegurar que el árbitro fue una de las principales causas de esta derrota.

En-Nesyri marcó el primer gol del Al-Ittihad en el partido en el minuto 22, para continuar con sus emocionantes actuaciones con "El Decano" esta temporada.

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En-Nesyri declaró a los medios de comunicación tras el partido: "El árbitro fue una de las razones más importantes por las que perdimos el partido de esta noche".

Y añadió: "No quiero hablar más del árbitro para no exponerme a sanciones, pero cualquiera que haya visto el partido verá que fue una de las causas de nuestra derrota".

Y concluyó: "Pero cometimos algunos errores y el Al-Hilal jugó un gran partido, y nosotros intentaremos corregir las cosas en el próximo periodo con toda seguridad".















