Yasser Al Qahtani, estrella del fútbol saudí, reveló el motivo del gran rendimiento de Abdullah Al Hamdan, delantero del Al Nassr, con "el club mundial" y su superioridad respecto a lo que ofrecía con su anterior equipo, el Al Hilal.

Abdullah Al Anzi, exportero del Al Nassr, dijo en declaraciones a los canales de "Thmanyah": "Considero que Abdullah Al Hamdan se encontró a sí mismo en el Al Nassr más que en cualquier otro club, no como menosprecio, sino quizá por el factor de la experiencia, la cantidad de participaciones y el grupo".

Al Qahtani respondió: "Quizá se deba a que el entrenador confía más en él, le ha dado un mayor número de participaciones, y también a la afición, que le brindó confianza y apoyo".

Y añadió: "La diferencia también es que en el Al Nassr está fijo en su posición, mientras que en el Al Hilal pasó de una posición a otra hasta que se perdió en el campo".

Sin embargo, Manaf Abu Shqeir, exestrella del Al Ittihad, se opuso a esa idea, diciendo: "Uno de los partidos en los que me gustó Al Hamdan fue el de la selección (saudí) ante China, en el que jugó como extremo izquierdo".

Y concluyó: "Es cierto que encontró su sitio en el Al Nassr, pero todavía es posible utilizarlo en la banda, como ocurre con Firas Al Buraikan, jugador del Al Ahli, y como ocurría con el propio Yasser Al Qahtani".

Al Hamdan se marchó al Al Nassr durante el pasado mercado de fichajes de invierno, tras rescindir su contrato con su anterior club, el Al Hilal, y desde entonces ofrece su mejor nivel.

El delantero saudí marcó 10 goles y dio 6 asistencias en 35 partidos disputados con el Al Nassr, después de haber marcado 13 goles y dado 10 asistencias en 145 partidos con el Al Hilal.