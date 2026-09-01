Vídeo: Yamal responde con palabras claras al fracaso del fichaje de Julián Álvarez

Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, comentó el fracaso de su club en el fichaje de Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, durante el mercado estival que finaliza dentro de unas pocas horas.

El mercado de fichajes aún no ha cerrado oficialmente en España, pero Julián Álvarez permanecerá, en contra de su voluntad, una temporada más al menos en el Atlético de Madrid.

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Y pese al interés del Barcelona, el jugador argentino seguirá en el Atlético de Madrid, que se niega rotundamente a venderlo al Barça, y Álvarez tendrá que recuperar ahora la confianza de la afición rojiblanca, que lo atacó con dureza recientemente.

Lamine Yamal fue preguntado por la situación, y el número 10 del Barcelona no mostró ninguna preocupación por el hecho de que Julián no se uniera al Barça.

La estrella del Barcelona declaró, en unas palabras al programa "ElPartidazo" de la emisora española "COPE": "Estamos en una situación excelente actualmente. Vemos que no sufrimos de falta de goles. Por supuesto, es un jugador magnífico, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos".

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Y con 12 goles marcados por el Barcelona en 3 partidos de la Liga española, es difícil no estar de acuerdo con Lamine Yamal.







