¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Vídeo: Yamal responde a la decepción del Balón de Oro con un doblete y una asistencia en una noche de reencuentro con el brillo

Barcelona vs Alavés
Barcelona
Alavés
Primera División
L. Yamal
España

El Barcelona golea por 4-0

Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN

Lamine Yamal, estrella del Barcelona, respondió con fuerza a sus recientes decepciones ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, así como a no haber ganado el Balón de Oro 2026, después de ofrecer una exhibición extraordinaria frente al Deportivo Alavés, en la que marcó dos goles y dio una asistencia, confirmando su capacidad para recuperar su brillo y mantener sus destacados números con la camiseta del equipo catalán.

El jugador de 19 años no desaprovechó la oportunidad de lucirse ante el Alavés, pues mostró una llamativa conexión con su compañero Fermín López, quien a su vez le generó más de una ocasión, mientras que Yamal estuvo presente en la construcción del segundo gol del Barcelona, tras enviar un pase decisivo a Fermín en el minuto 23, para que este último marcara con un potente disparo raso al fondo de la portería.

Apenas 3 minutos después, Yamal estuvo cerca de dejar su sello goleador, cuando recibió un pase de Fermín dentro del área, pero disparó el balón ligeramente junto al poste.

La estrella del Barcelona volvió a amenazar la portería del Alavés en el minuto 35, con un potente disparo desde corta distancia dentro del área de las seis yardas, tras un destacado centro de Adeemi, aunque el portero Sivera desvió el intento con habilidad usando el pecho.

Próximos partidos
ANF

ANF

Copa del Rey

03 nov 2026

ALA

ALA

BAR

BAR

Liga de Campeones

03 nov 2026

AVL

AVL

Yamal esperó hasta el tiempo añadido de la primera parte para hacer temblar las redes, después de que el Barcelona condujera una jugada organizada que terminó con el balón llegando a João Cancelo dentro del área, quien se la cedió al joven extremo portugués, que soltó un disparo directo con su pierna izquierda que se alojó en el ángulo izquierdo de la portería de Sivera, anotando así el cuarto gol del equipo en el primer minuto del tiempo de descuento.

Yamal celebró su gol de una forma llamativa, después de agarrar el escudo del Barcelona que lleva en su camiseta y arrancarlo para mostrarlo ante la afición, en una imagen que reflejó su deseo de reafirmar su vínculo con el equipo catalán, después de atravesar un periodo de decepción tras su derrota ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, y su tercer puesto en la carrera por el Balón de Oro.

El dueño de la camiseta número 10 no se conformó con este gol, sino que volvió en la segunda parte para ofrecer un destello técnico magnífico, tras aprovechar un preciso pase de Gabriel Jesus en el minuto 64, y marcharse solo ante el portero del Alavés, antes de elevar el balón con una exquisita vaselina con su pierna izquierda por encima de Sivera, para que superara la línea de gol.

Con este gol, Yamal elevó su cuenta a 12 goles en la presente temporada, con 10 goles en LaLiga y dos en la Liga de Campeones de Europa, además de alcanzar las 11 asistencias, 7 de ellas en LaLiga y 4 en la Liga de Campeones, para llegar a un total de 23 contribuciones goleadoras, entre goles y asistencias, en una nueva confirmación de su gran influencia en el ataque del Barcelona.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google