Lamine Yamal, estrella del Barcelona, respondió con fuerza a sus recientes decepciones ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, así como a no haber ganado el Balón de Oro 2026, después de ofrecer una exhibición extraordinaria frente al Deportivo Alavés, en la que marcó dos goles y dio una asistencia, confirmando su capacidad para recuperar su brillo y mantener sus destacados números con la camiseta del equipo catalán.

El jugador de 19 años no desaprovechó la oportunidad de lucirse ante el Alavés, pues mostró una llamativa conexión con su compañero Fermín López, quien a su vez le generó más de una ocasión, mientras que Yamal estuvo presente en la construcción del segundo gol del Barcelona, tras enviar un pase decisivo a Fermín en el minuto 23, para que este último marcara con un potente disparo raso al fondo de la portería.

Apenas 3 minutos después, Yamal estuvo cerca de dejar su sello goleador, cuando recibió un pase de Fermín dentro del área, pero disparó el balón ligeramente junto al poste.

La estrella del Barcelona volvió a amenazar la portería del Alavés en el minuto 35, con un potente disparo desde corta distancia dentro del área de las seis yardas, tras un destacado centro de Adeemi, aunque el portero Sivera desvió el intento con habilidad usando el pecho.

Yamal esperó hasta el tiempo añadido de la primera parte para hacer temblar las redes, después de que el Barcelona condujera una jugada organizada que terminó con el balón llegando a João Cancelo dentro del área, quien se la cedió al joven extremo portugués, que soltó un disparo directo con su pierna izquierda que se alojó en el ángulo izquierdo de la portería de Sivera, anotando así el cuarto gol del equipo en el primer minuto del tiempo de descuento.

Yamal celebró su gol de una forma llamativa, después de agarrar el escudo del Barcelona que lleva en su camiseta y arrancarlo para mostrarlo ante la afición, en una imagen que reflejó su deseo de reafirmar su vínculo con el equipo catalán, después de atravesar un periodo de decepción tras su derrota ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, y su tercer puesto en la carrera por el Balón de Oro.

El dueño de la camiseta número 10 no se conformó con este gol, sino que volvió en la segunda parte para ofrecer un destello técnico magnífico, tras aprovechar un preciso pase de Gabriel Jesus en el minuto 64, y marcharse solo ante el portero del Alavés, antes de elevar el balón con una exquisita vaselina con su pierna izquierda por encima de Sivera, para que superara la línea de gol.

Con este gol, Yamal elevó su cuenta a 12 goles en la presente temporada, con 10 goles en LaLiga y dos en la Liga de Campeones de Europa, además de alcanzar las 11 asistencias, 7 de ellas en LaLiga y 4 en la Liga de Campeones, para llegar a un total de 23 contribuciones goleadoras, entre goles y asistencias, en una nueva confirmación de su gran influencia en el ataque del Barcelona.