Vídeo: Yamal marca una "obra de arte" tras 26 toques en 70 segundos

Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, marcó el primer gol de España ante Croacia, en el partido que enfrentó a ambas selecciones esta noche, en la segunda jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

El gol llegó en el minuto dos, tras una jugada destacada de España, que ya había vencido a Inglaterra en la primera jornada por 3-2, y Lamine anotó entonces el primer gol también en el minuto dos.

El diario "As" señaló que el gol fue "una obra de arte tras 26 toques en 70 segundos".

La jugada fue casi como una exhibición española de 70 segundos de duración, durante la cual hubo 26 toques de balón, siendo el primer toque de Croacia el saque de centro tras encajar el primer gol.

Así comenzó el partido entre España y Croacia en el estadio de Bizkaia: un duelo en el que la selección española solo necesitó un minuto para mostrarle al mundo el estilo de juego de Luis de la Fuente, de alta intensidad y basado en la posesión.

El gol de Lamine se convirtió en el más rápido de la Liga de Naciones de la UEFA hasta ahora, superando su tanto en el estadio de Wembley, lo cual es una prueba adicional del brillo de los campeones del mundo, ya que levantar el trofeo más preciado del fútbol mundial no sació su sed de victoria ni su deseo de ofrecer una actuación futbolística magnífica.







