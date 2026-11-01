¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Vídeo: «Ya no hay sitio para Vinicius»: Diomande sacude los planes del Real Madrid con un golazo espectacular

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
Vinicius Junior
Y. Diomande
España
Brasil
Côte d’Ivoire

El marfileño brilla

Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN

El marfileño Yan Diomandé lanzó un mensaje contundente en la carrera por hacerse un hueco en el once titular del Real Madrid, tras marcar un gol espectacular en la portería del Racing de Santander, durante el duelo que enfrentó a ambos equipos en el estadio "El Sardinero", y así seguir aprovechando la ausencia del brasileño Vinicius Junior, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de este último en los planes del cuerpo técnico.

El Real Madrid impuso su dominio en el desarrollo de la primera parte, al adelantarse por tres goles sin respuesta, que abrió Kylian Mbappé desde un penalti polémico en el minuto 11, antes de que Jude Bellingham sumara el segundo gol en el minuto 22, con una asistencia decisiva de Arda Güler.

El tercer gol llegó con la firma de Diomandé en el minuto 36, después de recoger un despeje de la defensa del Racing tras un saque de esquina, para lanzar un disparo directo con su pie derecho desde fuera del área, que se alojó en la escuadra de la portería del guardameta Ezkieta, en una de las jugadas más bellas del partido.

El extremo marfileño vive un periodo de brillantez notable, aprovechando la sanción de 4 partidos a Vinicius Junior, un castigo que le dio la oportunidad de aparecer como titular y demostrar sus cualidades, tras lograr ofrecer unos niveles destacados que lo han convertido en un serio competidor por un puesto en el once.

Próximos partidos
AEK

AEK

Liga de Campeones

04 nov 2026

RMA

RMA

MAL

MAL

Primera División

07 nov 2026

SAN

SAN

Diomandé elevó su cuenta a 5 goles esta temporada, 4 de ellos en LaLiga, confirmando que no se conforma con suplir la ausencia de la estrella brasileña, sino que busca aprovechar la oportunidad de la mejor manera posible e imponerse como una opción difícil de ignorar.

Y con la continuidad del brillo del marfileño, la pregunta queda sobre la mesa: ¿encontrará Vinicius su puesto de titular con facilidad una vez cumplida la sanción, o está Diomandé escribiendo el inicio de una nueva etapa en la posición de extremo?

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google