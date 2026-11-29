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El inglés Ivan Toney volvió a reivindicarse como una de las principales armas ofensivas del Al-Ahli, después de liderar a su equipo en la remontada ante el Al-Taawoun, que terminó con victoria por 3-1 en el partido de la decimotercera jornada de la Liga Roshn Saudí disputado el sábado. Así confirmó una vez más que el conjunto depende en gran medida de su capacidad goleadora para resolver los partidos complicados. La influencia del delantero inglés no se limitó a los goles, sino que se extendió a la creación de juego y a asumir la responsabilidad de liderar al equipo en los momentos decisivos.

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La exhibición de Toney ante el Al-Taawoun reabrió el debate sobre hasta qué punto depende de él el Al-Ahli, sobre todo por los altibajos que ha mostrado el equipo a nivel futbolístico en algunas fases de la temporada. Nasser Al-Shamrani, exdelantero del Al-Hilal, del Al-Ittihad y de la selección de Arabia Saudí, abordó esta cuestión durante su intervención en el programa «Dawrina Ghair» y aseguró que el delantero inglés es el jugador que lleva al equipo a hombros y le da soluciones cuando el resto de piezas no responde.

«Con toda sinceridad, Toney es quien sostiene al Al-Ahli. A nivel futbolístico, el equipo va hacia la izquierda, con un rendimiento irregular, mientras que Toney es quien lo lleva en la dirección correcta», afirmó Al-Shamrani. Además, explicó que el valor del jugador no se reduce a ser el máximo goleador del equipo, sino que va más allá, por su papel de líder y su capacidad para ayudar a sus compañeros y desempeñar distintas funciones durante el partido.

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El exdelantero del Al-Hilal añadió que Toney no espera a que el balón llegue al área para ser decisivo, ya que en ocasiones retrocede hasta el centro del campo para participar en la construcción de las jugadas y da pases que ayudan a sus compañeros a progresar.

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El duelo ante el Al-Taawoun ofreció una nueva prueba de las palabras de Al-Shamrani. El Al-Ahli se vio por detrás en el marcador tras un gol de Nedim Bajrami en el minuto 39, hasta que Toney apareció para rescatar a su equipo con el empate en el segundo minuto del añadido de la primera parte, a pase de Eduard Spertsyan. En la segunda mitad, el delantero inglés volvió a adelantar al Al-Ahli de penalti en el minuto 72, con lo que firmó su segundo gol del partido.

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La influencia de Toney no se quedó en el doblete, ya que también asistió en el tercer gol, obra de Matheus Gonçalves en el minuto 89, con el que el Al-Ahli sentenció su victoria por 3-1.

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Al-Shamrani planteó al Al-Ahli una pregunta difícil sobre su capacidad para afrontar los partidos si su delantero inglés baja el nivel, y se preguntó qué habría hecho el equipo si Toney no hubiera estado en su mejor momento.

Cifras excepcionales que sitúan a Toney al frente de la tabla de goleadores

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En cuanto a los números, Toney ha alcanzado los 16 goles tras 13 partidos de la Liga Roshn Saudí, lo que lo convierte en el jugador que más goles ha marcado a estas alturas de la competición, por delante de la anterior marca, que compartían varios delanteros. Así, ha superado el récord de la estrella siria Omar Al Somah, que sumaba 15 goles en ese mismo punto de la temporada 2014-2015, así como las cifras de Wesley, Rivas y Cristiano Ronaldo, que marcaron 14 goles cada uno tras el mismo número de partidos.

Según explicó el periodista Khalid Al-Shenaif en el programa «Dawrina Ghair», Toney se ha convertido además en el jugador que más goles ha marcado a nivel de clubes en todo el mundo durante 2026, después de elevar su cuenta a 42 tantos.

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