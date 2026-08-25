No fue un día cualquiera en la sede de la Real Federación Neerlandesa de Fútbol en la ciudad de Zeist. Tras años de tener su nombre ligado al Barcelona y al fútbol del tiki-taka, apareció Xavi Hernández como seleccionador de los Países Bajos. Un capítulo nuevo e inesperado en la trayectoria del maestro español, que comienza desde el corazón de los Países Bajos, cuna del fútbol total que inspiró su filosofía futbolística.

El entrenador español, de 46 años, llegó oficialmente para asumir sus funciones con la selección neerlandesa como sucesor de Ronald Koeman, en su primera experiencia al frente de un combinado nacional.

Y aunque su presentación oficial ante los medios de comunicación no será hasta el martes, el catalán no perdió el tiempo: realizó un recorrido de inspección por las instalaciones de la KNVB y celebró sus primeras reuniones de trabajo con su nuevo cuerpo técnico.

La mayor paradoja del primer día tuvo como protagonista a un hombre que conoce bien a Xavi, pero desde el otro lado del campo; el primero en recibirlo fue Nigel de Jong, actual director de fútbol profesional en la federación neerlandesa y su feroz rival en la final del Mundial de 2010 en Sudáfrica.

Aquel inolvidable partido entre España y los Países Bajos, que fue testigo de la célebre y violenta entrada de De Jong sobre el pecho de Xavi, se transformó hoy en un cordial abrazo y en sonrisas, en una imagen que resumió el espíritu del fútbol y sus vaivenes.

Y parece que Xavi decidió combinar su lealtad hacia su familia futbolística con la experiencia del fútbol neerlandés en su cuerpo técnico; pues, junto a sus hombres habituales —su hermano Óscar Hernández, Sergio Alegre e Iván Torres—, recurrió a leyendas locales para dar éxito a su proyecto, encabezadas por el histórico delantero Ruud van Nistelrooy, el marroquí Adil Ramzi y el entrenador de porteros Patrick Lodewijks.

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La prueba de fuego no se hará esperar demasiado, pues el primer partido oficial de Xavi al frente de los Países Bajos será candente en todos los sentidos, el próximo 24 de septiembre en el Johan Cruyff Arena, cuando la selección neerlandesa reciba a su eterno rival, la selección alemana, en un difícil arranque de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.