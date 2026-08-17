El célebre periodista Waleed Al Farraj realizó unas declaraciones llamativas en las que comentó el nivel a la baja del Al Hilal pese a la victoria sobre el Al Raed, por dos goles a cero, la noche del lunes, en el marco de los dieciseisavos de final del torneo de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas.

Al Farraj dijo a través de su programa "Rotana Sport con Waleed": "El Al Hilal bajo el mando de Simone Inzaghi resulta agobiante, no ofrece nada que merezca la pena ver".

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Y añadió: "No sé cuál es la causa de este retroceso; es cierto que el equipo gana, pero no ofrece el nivel exigido o esperado de él".

El Al Hilal y su entrenador Inzaghi sufren críticas constantes debido al nivel técnico a la baja desde la temporada pasada, lo que provocó la pérdida de todos los títulos a excepción de la pasada edición de la Copa del Rey.

El nombre de Inzaghi se ha vinculado en repetidas ocasiones a la salida de las filas del Al Hilal, debido a una identidad que no encaja con el equipo en el momento actual.