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imago-sport-1081064025.jpgAbdullah Ahmed
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Vídeo: Walid Al-Farraj: ¡El Hilal de Inzaghi corta la respiración!

Al-Raed vs Al Hilal
Al-Raed
Al Hilal
King Cup
S. Inzaghi
Arabia Saudita
Italia

Declaración impactante

El célebre periodista Waleed Al Farraj realizó unas declaraciones llamativas en las que comentó el nivel a la baja del Al Hilal pese a la victoria sobre el Al Raed, por dos goles a cero, la noche del lunes, en el marco de los dieciseisavos de final del torneo de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas.

Al Farraj dijo a través de su programa "Rotana Sport con Waleed": "El Al Hilal bajo el mando de Simone Inzaghi resulta agobiante, no ofrece nada que merezca la pena ver".

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Y añadió: "No sé cuál es la causa de este retroceso; es cierto que el equipo gana, pero no ofrece el nivel exigido o esperado de él".

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Al Hilal
HIL

El Al Hilal y su entrenador Inzaghi sufren críticas constantes debido al nivel técnico a la baja desde la temporada pasada, lo que provocó la pérdida de todos los títulos a excepción de la pasada edición de la Copa del Rey.

El nombre de Inzaghi se ha vinculado en repetidas ocasiones a la salida de las filas del Al Hilal, debido a una identidad que no encaja con el equipo en el momento actual.

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