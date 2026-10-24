Las competiciones de la Roshn Saudi League de profesionales vivieron una jornada excepcional, cargada de emoción y de mensajes importantes en la carrera por el título, después de que los cuatro grandes clubes lograran la victoria en un mismo día, en una escena poco habitual que reavivó las aspiraciones de sus aficiones a medida que la competición se acerca a etapas más decisivas.

El Al Ahli había conseguido una amplia victoria sobre el Al Khaleej por 4-1, mientras que el Al Ittihad venció al Al Diriyah por dos goles a cero, y el Al Nassr superó al Al Faisaly por 3-1, antes de que el Al Hilal cerrara la escena con una emocionante victoria sobre el Al Qadisiyah por 3-2, en el marco de la undécima jornada de la Roshn League.

El comunicador Walid Al Farraj se detuvo en este llamativo acontecimiento, durante su programa «Rotana Sport con Walid», asegurando que no recuerda haber visto a los cuatro grandes clubes lograr la victoria todos en un mismo día, pese a sus largos años de trabajo en el ámbito mediático.

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Al Farraj dijo: «Llevo décadas trabajando en los medios y no recuerdo haber visto a los cuatro grandes clubes jugar en un mismo día y lograr la victoria todos ellos», considerando que esta escena dio a las aficiones del Al Hilal, el Al Nassr, el Al Ahli y el Al Ittihad una dosis de optimismo respecto a la capacidad de sus equipos para competir por el título de la liga.

El comunicador saudí añadió que las aficiones de los cuatro clubes sienten que el título sigue al alcance de sus equipos, especialmente ante la igualdad de puntos y la posibilidad de que cambie la clasificación de la competición durante las próximas jornadas, lo que hace que la lucha por el liderato esté abierta a múltiples posibilidades.

Y en el contexto de sus declaraciones sobre el enfrentamiento que midió al Al Hilal con el Al Qadisiyah, Al Farraj señaló el carácter complicado tanto del irlandés Brendan Rodgers, entrenador del Al Qadisiyah, como del italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al Hilal, pero consideró que este último mandó un mensaje claro con su emocionante victoria, cuyo significado era: «No hables tanto», en alusión a que la respuesta dentro del campo puede ser más influyente que las declaraciones.