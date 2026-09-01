Vídeo: «Vuelve al vestuario»: el entrenador del Barcelona reprende a Adeyemi por una extraña actitud

El alemán Karim Adeyemi, delantero del Barcelona, protagonizó una situación curiosa tras el partido ante el Rayo Vallecano, después de verse obligado a realizar un entrenamiento adicional una vez concluido el encuentro. Sin embargo, apareció sobre el césped calzando unas chanclas en lugar de las botas de fútbol, en una escena que llamó la atención de las cámaras de la retransmisión televisiva.

Según lo captado por las cámaras de "DAZN", Adeyemi, de 25 años, se dirigió al preparador físico Pepe Conde para participar en el entrenamiento adicional destinado a los suplentes y a quienes no habían disputado los minutos suficientes durante el partido, pero el técnico advirtió rápidamente que el delantero alemán no llevaba el calzado adecuado.

Conde le dedicó una ligera reprimenda a Adeyemi, antes de pedirle que volviera al vestuario y se pusiera unas botas de fútbol para poder realizar los ejercicios con normalidad y seguridad.

El episodio ocurrió ante la mirada de Gerard Martín y Eric García, cuando Adeyemi y el preparador físico intercambiaron unas breves palabras, antes de que el jugador se dirigiera con rapidez al vestuario para cumplir las indicaciones de Conde.

El asunto solo tomó unos minutos, ya que Adeyemi regresó al terreno de juego después de ponerse sus botas de fútbol y se sumó al programa de entrenamiento previsto con sus compañeros sin ningún otro contratiempo.

Estos entrenamientos adicionales forman parte de un programa físico que el Barcelona aplica tras los partidos, especialmente con los jugadores que no participaron o que disputaron minutos limitados, con el objetivo de mantener su puesta a punto física y compensar la carga física que sus compañeros acumularon durante el encuentro.