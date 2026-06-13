Vídeo: ¿Volverá a entrenar a la selección italiana? El Al Sadd anuncia oficialmente la marcha de Mancini

El sábado por la tarde, el club qatarí Al Sadd anunció la salida del entrenador italiano Roberto Mancini tras solo 16 partidos. Su partida allana el camino para su regreso a la selección italiana, que busca recuperar su gloria tras quedarse fuera del Mundial de 2026. Su nombre, de 61 años y campeón de la Euro 2021 con la Azzurra, suena desde hace semanas como sucesor de Gennaro Gattuso.

En un comunicado en sus redes, el club se despidió con emotivas palabras: «Gracias, Mancini. Te deseamos mucha suerte en tu próximo reto, nos vemos pronto», lo que indica que su salida fue de mutuo acuerdo y que su siguiente destino ya le aguarda. El club calificó este breve periodo como «precioso y lleno de recuerdos maravillosos».

Mancini ya dirigió a la azzurra de 2018 a 2023 y la llevó a ganar la Eurocopa 2021 ante Inglaterra en Wembley, aunque no consiguió clasificar al equipo para el Mundial de 2022 tras perder sorpresivamente contra Macedonia del Norte en el repechaje europeo, resultado que precipitó su salida.

Tras fracasar en la clasificación para el Mundial de 2026, Italia presentó un plan de recuperación y destituyó a Gattuso. Desde entonces no ha nombrado técnico, pero todo indica que Mancini, con su experiencia y su título europeo, será el elegido.