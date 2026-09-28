VÍDEO: Virgil van Dijk, en exclusiva, sobre su rival más duro, trabajar con el «exigente» Andoni Iraola, su predicción sobre Alexander Isak y más en Beast Mode On Podcast

Cuando Akinfenwa le pidió que nombrara a su rival más duro, Van Dijk respondió: «Yo [elegiría] a Lionel Messi. Posiblemente, el mejor jugador de todos los tiempos. Él y Cristiano Ronaldo, obviamente, han sido increíbles. Si tengo que decir uno en la Premier League, hay tantos delanteros buenos, pero les doy el respeto y el aplauso que merecen, a los dos que acabo de mencionar».

El dos veces ganador de la Premier League nombró después a Isak como uno a seguir en la campaña 2026-27 antes de pronosticar una temporada positiva con el nuevo técnico Andoni Iraola. Al ofrecer su opinión sobre el inicio que ha tenido el español en su etapa como entrenador en Anfield, Van Dijk añadió: «Es un entrenador muy exigente que [nos] entrena mucho. Creo que eso es algo bueno.





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«Quiere jugar buen fútbol, mostrar intensidad y disfrutar con ello. Es un comunicador por la no comunicación, si entendéis a qué me refiero. Y con su cuerpo técnico trabaja bien [junto a ellos] y creo que va a ir bien [con él esta temporada]».

Cuando le pidieron que nombrara un momento que le pusiera la piel de gallina durante su etapa como jugador del Liverpool, con Van Dijk habiendo llegado procedente del Southampton en 2018, recordó: «Tottenham, cuando ganamos la liga. Personalmente, sientes que el momento se va construyendo.

«Te vas acercando a ese partido. Recuerdo haber dicho en la semana previa al encuentro que quería que todo el mundo vistiera de rojo en el estadio. El estadio nunca había tenido tan buen aspecto como aquel día. Hacía sol, perdíamos uno a cero, por cierto, [Dominic] Solanke, tenía que ser él, cuatro a uno, fue increíble. Me emocioné, derramé algunas lágrimas. Fue muy especial estar allí, You'll Never Walk Alone, delante del Kop, un día increíble».

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