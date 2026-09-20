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FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Vídeo: violentos enfrentamientos en el túnel del Metropolitano y dos expulsiones entre los dos tiempos del derbi de Madrid

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Primera División
España

La tensión fue el título del encuentro

El partido del derbi madrileño, disputado este domingo, vivió una gran tensión entre los jugadores del Atlético de Madrid y el Real Madrid en las salidas del rectángulo verde.

El encuentro se disputó en el estadio Wanda Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, y tras una primera parte que terminó con empate sin goles, la tensión aumentó en el túnel que conduce al campo, donde se enfrentaron jugadores y miembros del cuerpo técnico y directivo de ambos equipos.

Según el diario "Mundo Deportivo", el árbitro zanjó el asunto con la expulsión de dos personas, una del Atlético de Madrid y la otra del Real Madrid.

Precisó que fue expulsado uno de los miembros del cuerpo técnico del Atlético, mientras que del Real Madrid fue expulsado uno de los ayudantes de José Mourinho.

 Además, Antonio Rüdiger y Højlund se enfrentaron y el árbitro tuvo que separarlos sin expulsarlos.

Durante la primera parte, abundaron las faltas y los enfrentamientos, y el árbitro intervenía constantemente para resolverlos. Ortiz Arias se vio obligado a acudir al videoarbitraje (VAR) para revisar un caso de error en la identificación, y el Real Madrid reclamó una posible tarjeta roja para Kang-in por una entrada violenta por detrás sobre Valverde, sin éxito.



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