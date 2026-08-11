El brasileño Vinícius Júnior siguió acaparando las miradas durante los entrenamientos del Real Madrid, después de anotar un llamativo gol en la sesión del equipo, con un toque técnico especial utilizando el exterior del pie.

Vinícius apareció durante el entrenamiento tratando el balón de una manera espléndida, antes de enviar un disparo con el exterior del pie que se coló en la portería, en una jugada que mostró la gran habilidad que posee el extremo brasileño y su capacidad para finalizar las jugadas de maneras poco convencionales.

La jugada, publicada por la cuenta del célebre programa El Chiringuito a través de la plataforma X, llega en un momento en el que Vinícius se prepara para el arranque de una nueva temporada con el Real Madrid bajo la dirección del entrenador portugués José Mourinho, después de que el jugador regresara a los entrenamientos del equipo durante el periodo de preparación de la nueva temporada.

El Real Madrid había resuelto definitivamente el futuro de su estrella brasileña durante los últimos días, tras anunciar la renovación del contrato de Vinícius Júnior hasta el 30 de junio de 2032, poniendo fin así al estado de polémica que rodeó el futuro del jugador durante el último periodo.

Mourinho cuenta con Vinícius para que sea una de las principales armas ofensivas del Real Madrid la próxima temporada, especialmente con el deseo del entrenador portugués de construir un equipo capaz de competir con fuerza en las diferentes competiciones.

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