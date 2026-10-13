El Viking noruego duplicó el sufrimiento de su invitado, el Bayern Múnich, durante el partido que ambos disputan este martes, correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

Los locales marcaron su segundo gol en la portería del Bayern Múnich en el minuto 38, tras un rápido contragolpe en el que el equipo anfitrión aprovechó el adelantamiento del Bayern en busca del ataque.

La jugada del gol comenzó cuando el Viking defendió con profundidad ante la presión del Bayern, antes de que Erik Botheim enviara un pase inteligente que rompió la defensa hacia Petter Kristiansen por el costado derecho.

Kristiansen arrancó con velocidad, superó al portero del Bayern, Urbig, y después remató con total firmeza al ángulo inferior derecho de la portería, anotando el segundo gol de su equipo.

El gol llegó en un momento ideal para el Viking, que se benefició de la energía de la afición en el estadio "Lysi Arena", para colocar al Bayern Múnich en una situación complicada antes del final de la primera parte.

El Viking se había adelantado con un primer gol a los 72 segundos, un tanto histórico que firmó su defensa Gianni Stensness con un cabezazo perfecto.



