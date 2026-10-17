El Roma logró una importante victoria ante su invitado, el Genoa, por 2-0 este sábado, en el marco de la séptima jornada de la Serie A, después de que el conjunto romano sentenciara el resultado a su favor en la segunda mitad con los goles de Santiago Castro y Emanuele Lolli.

La primera mitad del encuentro fue igualada y cautelosa, y terminó con empate sin goles, pese a la cantidad de ocasiones.

Los ataques más peligrosos del Genoa llegaron por medio del extremo Stephan El Shaarawy, cuyo potente disparo se estrelló contra el travesaño en el minuto 33.

El Roma respondió con fuerza cuando el defensa Leonardo Balerdi hizo temblar el travesaño con un remate de cabeza preciso en el minuto 30, mientras el portero del Genoa, Justin Bijlow, detuvo varios intentos peligrosos de los jugadores del Roma.

El Roma abrió el marcador en el minuto 50 a través de su delantero Santiago Castro, que convirtió un saque de esquina en un gol espectacular con un toque de creatividad con su pie derecho desde dentro del área.

El Roma amplió su ventaja en el minuto 68 gracias al lateral Emanuele Lolli, que culminó una jugada de ataque con un toque decisivo con su pie derecho desde el costado derecho.

El Roma manejó el timón del partido con habilidad en los últimos minutos, aprovechando sus cambios tácticos sucesivos (Pellegrini, Hermoso, Wesley), para sumar los tres puntos y mantener su posición en la lucha por la cabeza de la tabla.

Por el contrario, el Genoa no consiguió inquietar realmente la portería del guardameta Pierluigi Gollini tras el inicio de la segunda mitad, y se limitó a algunos intentos lejanos y a ver amonestados a sus jugadores por su juego brusco.

El Roma elevó su cuenta a 17 puntos en la segunda posición —de forma provisional— a dos puntos del líder Inter. Además, el equipo de la capital italiana aumentó la presión sobre su vecino, el Lazio, tercero (16 puntos), antes del esperado duelo de mañana en el campo de la Juventus.