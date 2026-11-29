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El Arsenal y el Manchester City empataron (2-2) el domingo por la noche en el Emirates Stadium, en partido de la duodécima jornada de la Premier League. El encuentro dejó cuatro goles y emocionantes vaivenes, y ambos equipos tuvieron que conformarse con un punto en la carrera por el título.

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El partido arrancó con un ritmo intenso por parte de ambos conjuntos, que se repartieron el control del juego durante la primera mitad, aunque las ocasiones del Manchester City resultaron más peligrosas para la portería local. Cada equipo logró marcar un gol y el primer tiempo terminó con empate 1-1.

Erling Haaland abrió el marcador para el Manchester City en el minuto 34, tras recibir dentro del área un centro raso de Josko Gvardiol. El delantero controló el balón y lo envió con acierto a la red de la portería defendida por David Raya.

El Arsenal no tardó en responder: Kai Havertz firmó el empate en el minuto 40. Christos Tzolis envió un centro al área, Mikel Merino lo prolongó de cabeza hacia el atacante alemán y este lo mandó a la red para devolver el partido al punto de partida.

Con el inicio de la segunda parte, el Manchester City volvió a mostrarse peligroso enseguida y recuperó la ventaja en el minuto 48 por medio de Enzo Fernández. La jugada nació de una magnífica acción individual de la estrella marroquí Ayoub Bouaddi, que robó el balón a Martin Ødegaard en el centro del campo, avanzó regateando a Noni Madueke y sirvió un pase preciso a su compañero argentino, que batió a Raya.

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Bouaddi acaparó los focos con esta acción, además de su gran trabajo defensivo durante los 90 minutos, lo que lo convirtió en una de las figuras más destacadas del City. Todo ello después de haber marcado su primer gol con la camiseta del equipo en el partido anterior, ante el Nápoles en la Liga de Campeones, con lo que confirmó una vez más su capacidad para marcar diferencias pese a su juventud.

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Tras el gol que adelantó a los visitantes, el partido cambió de cara. El Manchester City se replegó en su campo y apostó por los contragolpes para aprovechar los espacios que aparecían a la espalda de la defensa del Arsenal, mientras el equipo local se adueñaba del balón e intensificaba sus ataques en busca del empate.

El Arsenal siguió presionando a la defensa del Manchester City y llevó peligro a la portería de Gianluigi Donnarumma en más de una ocasión, aprovechando el repliegue del conjunto visitante, hasta que en el minuto 83 Jurriën Timber anotó el gol del empate para el Arsenal.

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El tanto llegó tras un saque de esquina que generó mucha polémica dentro del área del Manchester City, por un choque entre Gabriel Magalhães y el portero Gianluigi Donnarumma, además de las dudas sobre si Timber tocó el balón con la mano antes de que entrara en la portería. Sin embargo, el VAR revisó la jugada y dio validez al gol, con lo que el Arsenal volvió al partido y rascó un valioso punto en los últimos minutos.

En los minutos restantes, ambos equipos intentaron llevarse la victoria, pero el marcador no se movió hasta el pitido final. Cada conjunto se marchó con un punto tras un duelo intenso, con alternancia de dominio ofensivo y un resultado cambiante hasta los últimos instantes.

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Con este resultado, el Arsenal suma 29 puntos y sigue líder de la Premier League, mientras que el Manchester City llega a 23 puntos en la segunda posición, por lo que la diferencia entre ambos se mantiene en 6 puntos.