El final del partido amistoso entre el Manchester United y el Milan fue escenario de una situación llamativa, entre varios jugadores del equipo inglés y el exdirector técnico del Manchester United, Rúben Amorim.

El Manchester United perdió ante el Milan por 4-2, el sábado, después de adelantarse en dos ocasiones durante el encuentro, antes de que el conjunto italiano remontara el marcador en los últimos minutos.

Harry Maguire y Patrick Dorgu marcaron los goles del United, mientras que Samuel Chukwueze, Alphadjo Cissé, Gonçalo Ramos y Ruben Loftus-Cheek anotaron los tantos del Milan.

Tras el pitido final, Amorim, que actualmente dirige al Milan, se reunió con varios de sus antiguos jugadores en el Manchester United. Y mientras que la mayoría de los integrantes del equipo se apresuraron a saludarlo y estrecharle la mano, las imágenes mostraron el distanciamiento de Marcus Rashford, Kobbie Mainoo y Diogo Dalot, ya que ninguno de ellos se dirigió al técnico portugués ni lo abrazó.

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Rashford está vinculado a la disputa más evidente con Amorim, después de quedar fuera de los planes del entrenador, y disputó dos etapas cedido lejos de Old Trafford, la primera con el Aston Villa y la segunda con el Barcelona durante la temporada pasada, según el diario A Bola portugués.

Asimismo, Mainoo tuvo dificultades para conseguir minutos de juego de forma regular durante la etapa de Amorim, quien fue destituido del banquillo del Manchester United el pasado enero, tras una serie de resultados difíciles que alejaron al equipo de la lucha por la competición en la Premier League.

En cuanto al desaire de Dalot a Amorim, resultó sorprendente y aún más llamativo, al no existir una disputa pública conocida entre ambas partes.

El entrenador había criticado públicamente el nivel del lateral portugués, pero Dalot elogió posteriormente a su exentrenador, asegurando que sus exigencias ayudaron a elevar los estándares de rendimiento dentro del equipo.

Michael Carrick asumió la dirección del Manchester United de forma interina antes de obtener el cargo de manera permanente, en medio de una mejora en los resultados del equipo, mientras que la victoria sobre el Milan, pese a su carácter amistoso, dio al nuevo técnico del United un impulso anímico frente al equipo de Amorim.

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