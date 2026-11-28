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El Al Nassr volvió rápidamente a la senda de la victoria tras arrancar un valioso triunfo por un gol a cero ante su anfitrión, el Al Hazem, en el partido disputado en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdalá de Buraida, correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga Roshn Saudí. Así se reconcilió con su afición después de la derrota ante el Al Ahli en la jornada anterior y se colocó provisionalmente en lo más alto de la clasificación.

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El Al Nassr debe este triunfo a su jugador portugués Samu Costa, autor del único gol del partido en el minuto 25 tras una asistencia de su compatriota João Félix. La acción necesitó una revisión del videoarbitraje (VAR) antes de que el árbitro diera por válido el tanto en el minuto 26.

La importancia del gol de Costa no se limitó a dar los tres puntos al Al Nassr, ya que trajo consigo un logro histórico para el equipo: se convirtió en el primer club que marca en 100 partidos consecutivos en la historia de la Liga Profesional Saudí, según las estadísticas de Opta. Se trata de una racha goleadora que comenzó en diciembre de 2023 ante el Al Riyadh y que se ha prolongado hasta el duelo contra el Al Hazem.

Superioridad del Al Nassr y escasas ocasiones del Al Hazem

El Al Nassr impuso su superioridad en el desarrollo del encuentro, apoyado en una posesión del 56 % y en la variedad de sus intentos ofensivos para llegar a la portería del Al Hazem. Sus jugadores realizaron 14 disparos, cinco de ellos entre los tres palos, frente a solo tres intentos del conjunto local.

Lee también: Cifra histórica: el Al Nassr escribe su nombre con letras de oro en la Liga Roshn

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Pese a su clara superioridad en los números, el Al Nassr no logró ampliar su ventaja con un segundo gol, por lo que el desenlace quedó en el aire hasta los últimos minutos ante los intentos del Al Hazem por volver al partido. Sin embargo, la defensa visitante mantuvo la ventaja hasta el pitido final.

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En la segunda parte, el entrenador australiano Ange Postecoglou movió el banquillo para dar aire a su equipo y mantener el equilibrio, con varios cambios que dieron entrada a Abdullah Al-Hamdan, Abdullah Al-Khaibari, Abdulrahman Ghareeb y Ayman Yahya. Por su parte, el tunecino Jalel Kadri, técnico del Al Hazem, trató de modificar el dibujo de su equipo con la entrada de Amir Sayoud, Aboubakar Diakité y Abdulaziz Al-Dawaihi, pero estos ajustes no sirvieron para cambiar el resultado.

El Al Nassr, líder en solitario de forma provisional

La victoria dio al Al Nassr tres valiosos puntos que elevan su cuenta a 31 en 13 partidos, tras sumar su décimo triunfo en la competición, con un empate y dos derrotas. De este modo se hace provisionalmente con el primer puesto, con un punto de ventaja sobre el Al Hilal, que tiene 30 puntos y disputa su partido ante el Al Ettifaq en esta misma jornada.

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Además, el Al Nassr aventaja en tres puntos al Al Qadsiah, tercero con 28 puntos, lo que enciende la pelea por la cabeza de la Liga Roshn mientras continúan los partidos de la decimotercera jornada.

En cambio, el Al Hazem se queda estancado en 10 puntos en 13 partidos, sigue en la decimocuarta posición y continúa su lucha por alejarse de la zona peligrosa de la parte baja de la clasificación.

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Así, el Al Nassr salió del estadio del Al Hazem con un doble premio: recuperó la senda de la victoria tras caer ante el Al Ahli y alcanzó una cifra goleadora histórica, además de situarse provisionalmente en lo más alto de la liga a la espera del resultado del duelo entre el Al Hilal y el Al Ettifaq.