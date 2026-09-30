Vídeo: una semana fue suficiente: Cristiano cumple su promesa y abandona la concentración de Portugal

No pasó ni una semana hasta que Cristiano Ronaldo cumplió su promesa de abandonar la selección de Portugal, en una sorpresa estruendosa que generó una gran polémica.
Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la selección de Portugal, celebrada en Dinamarca, antes del enfrentamiento entre ambos equipos mañana.
El Bicho decidió dar ese paso tras una discrepancia con el director técnico Jorge Jesus, quien negó en una rueda de prensa hoy la existencia de un conflicto con Cristiano, aunque confirmó que el jugador no será titular mañana, y que no cambiará sus decisiones técnicas por un jugador o por un presidente de federación.
Volviendo a la semana pasada, concretamente el miércoles 23 de septiembre, encontramos que Ronaldo prometió abandonar la selección portuguesa si su presencia no aportaba nada o si iba a provocar una crisis.
Ronaldo apareció, hace una semana, en una rueda de prensa antes del partido ante Gales, donde dijo: "Puedo marcharme hoy mismo, y no hay ningún problema, y lo mismo ocurre con el presidente de la federación".
Y continuó: "Cuando no quieran contar conmigo en la selección seré el primero en decirlo, en una conversación entre nosotros; cuando sienta que mi presencia aquí ya no aporta nada, que ya no ofrezco nada dentro del campo, que no marco goles, o que provoco un ambiente negativo, o que no quieren que esté aquí, seré el primero en decirlo, cogeré mi maleta y me iré".
Y una semana después, Ronaldo se marchó de la concentración de Portugal, en medio de informaciones que apuntan a que anunciará su retirada internacional en las próximas horas.