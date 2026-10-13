Vídeo: una remontada que no se completó: Vikingur hiere el orgullo del Bayern en un partido de locos en la Liga de Campeones

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Lucha hasta el último aliento: el Bayern Múnich cae en una trampa inesperada

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El Viking de Noruega logró un emocionante empate 3-3 ante el Bayern Múnich en un partido de locura disputado en el estadio "Lysse Arena", correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, este martes.

El anfitrión se adelantó por dos goles antes de que el conjunto bávaro reaccionara en la segunda parte y se acercara a la victoria, pero el Viking le dio una lección de resistencia hasta el último segundo y le arrebató el empate.

El Bayern Múnich recibió un golpe temprano a los 72 segundos del inicio del partido, cuando Gianni Stensness marcó el gol de la ventaja para el Viking con un cabezazo preciso tras un saque de esquina ejecutado por Zlatko Tripic, para sacudir las redes.









El Bayern intentó responder con una presión constante, pero la defensa ordenada y replegada del Viking repelió todos los intentos, mientras Harry Kane desperdició dos ocasiones claras con cabezazos directos hacia el portero Arild Østbø.

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En el minuto 38, el Viking aprovechó un rápido contraataque: Erik Botheim envió un pase inteligente hacia Petter Kristiansen, que superó con velocidad a Nathanael Brown antes de definir con nervios templados al fondo de la red, colocando a su equipo 2-0 arriba antes del final del primer tiempo.









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La resonante reacción del Bayern

El Bayern entró en la segunda mitad con un espíritu diferente y logró recortar la diferencia en el minuto 54 desde un penalti concedido por el árbitro tras la revisión del videoarbitraje, transformado por Harry Kane.









Y en el minuto 60, Kane igualó el marcador con un cabezazo tras un centro preciso de Joshua Kimmich.









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Después, Luis Díaz completó la sorpresa en el minuto 71 con un disparo desde dentro del área tras un centro de Konrad Laimer, para que el Bayern se pusiera por delante 3-2.









La expulsión de Olise cambia el rumbo

En el minuto 74, Michael Olise recibió dos tarjetas amarillas consecutivas, la primera por una entrada por detrás y la segunda después de lanzar el balón a la cara de Tripic, de modo que el jugador francés se marchó y dejó al Bayern con diez hombres.

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En el tiempo de descuento, y pese al repliegue defensivo del Bayern en los últimos minutos, el Viking supo aprovechar la superioridad numérica y en el minuto 90 Herman Haugen marcó el gol del empate con un potente cabezazo tras un centro preciso de Tripic, dándole a su equipo un punto valioso ante su afición, que vivió una noche inolvidable.