Manchester United protagonizó una remontada enloquecida en los últimos instantes del duelo ante el Aston Villa, para acabar empatando (4-4), en el partido que enfrentó a ambos equipos la tarde del domingo, en el estadio de Old Trafford, en el cierre de la décima jornada de la Premier League.

El partido comenzó de forma impactante para el Manchester United, después de que el Aston Villa sorprendiera a los locales con un gol tempranero de Alisson Edward en el primer minuto, con un disparo desde dentro del área que el portero Senne Lammens no pudo atajar.

Y el Aston Villa no dio a su rival ningún respiro, pues Nicolas Jackson duplicó la ventaja para el Aston Villa en el minuto 4 tras un nuevo error del guardameta belga, de modo que el Manchester United se vio por debajo por dos goles en los primeros cuatro minutos, ante el estupor de la afición presente en las gradas de Old Trafford.

El Manchester United intentó regresar rápidamente al ambiente del encuentro, y Bruno Fernandes logró recortar distancias en el minuto 16, tras marcar de penalti conseguido por Matheus Cunha después de ser derribado dentro del área, dando a los locales un impulso anímico que devolvió la esperanza de poder igualar el marcador.

Los intentos del Manchester United continuaron hasta que logró alcanzar el empate antes del final de la primera mitad, después de que Youri Tielemans marcara el segundo gol en el minuto 44, haciendo que el partido volviera al punto de partida y que la primera mitad terminara con empate a dos (2-2), luego de que los locales consiguieran superar el arranque catastrófico y remontar en el marcador.

Y a pesar de que el Aston Villa se adelantó por dos goles en los primeros cuatro minutos, el equipo retrocedió mucho después de eso y cedió la iniciativa al Manchester United, que impuso su dominio sobre el desarrollo del juego a lo largo y ancho, amenazó la portería de los visitantes en más de una ocasión y desperdició un gran número de ocasiones, pero el brillo del portero Suzuki impidió que su marco recibiera más goles, permitiendo a su equipo salir de la primera mitad con empate pese a la gran presión.

El guion de la segunda mitad llegó en gran medida similar, ya que el Aston Villa repitió su fuerte inicio y logró marcar dos goles rápidos que le devolvieron la ventaja y trastocaron los cálculos del Manchester United, pues John McGinn marcó el tercer gol en el minuto 48 de penalti tras un error de Diogo Dalot.

Y Leon Goretzka añadió el cuarto gol en el minuto 53, aprovechando un error catastrófico del defensa del United Leny Yoro, que intentó despejar el balón de cabeza y lo golpeó contra el larguero de su propio equipo antes de que rebotara frente al astro alemán, quien lo colocó en la red con facilidad.

El Manchester United no pudo esta vez repetir la reacción que mostró en la primera mitad, y no logró recuperar su ímpetu ofensivo, después de haber perdido el control que había impuesto durante la primera mitad del encuentro.

Pero el conjunto de Manchester United se activó en los últimos minutos y logró marcar el tercer gol en el tiempo de descuento, concretamente en el minuto 90+2, por medio del suplente Joshua Zirkzee, que remató a la red de un solo toque un pase raso de Patrick Dorgu.

Este gol aumentó el entusiasmo del Man United en los últimos instantes y sus jugadores presionaron con fuerza sobre el Aston Villa, hasta que Dorgu logró marcar el gol del empate de cabeza en el minuto 90+6 tras un saque de esquina ejecutado por Bruno Fernandes, completando la enloquecida remontada del Manchester United con dos goles en el tiempo de descuento.

Esta remontada trae a la memoria lo ocurrido en el duelo ante la Roma en la Champions League el pasado martes, donde se vivió un giro dramático sobre el terreno de juego, después de que el Manchester United lograra darle la vuelta a un marcador en contra de dos goles a cero para imponerse por 3-2, gracias al doblete de Matheus Cunha y al gol de Bruno Fernandes, convirtiendo el ambiente de enfado en las gradas en celebraciones por la victoria durante los últimos minutos.

Y antes del inicio del partido, el estadio de Old Trafford fue escenario de nuevas protestas de la afición del Manchester United contra la directiva del club, pues los aficionados alzaron una pancarta con la frase «No queremos un estadio nuevo, queremos una directiva nueva», y también lanzaron globos de color verde y amarillo, los dos colores asociados a los colores originales del club en su fundación, en un mensaje claro para expresar su enfado por la situación actual y el retroceso de los resultados, continuando así la ola de protestas que la afición también protagonizó durante el reciente duelo ante la Roma.

Tras este empate, el Manchester United llegó a 8 puntos en el decimoctavo puesto, prolongando el equipo su inicio irregular en la competición, ya que no ha logrado más que una única victoria en la Premier League esta temporada, y fue a costa del Ipswich Town en la segunda jornada.

En cambio, el Aston Villa elevó su cuenta a 13 puntos, situándose en el décimo puesto de la tabla de clasificación de la Premier League.