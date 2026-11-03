El Manchester United logró volver a la vida tras firmar una victoria histórica ante su invitado, la Roma, en la Liga de Campeones de Europa, al estilo de su histórico protagonista, el Real Madrid.

El Manchester United venció a su invitado, la Roma, por 3-2 en el partido que enfrentó a ambos la noche del martes en el estadio de Old Trafford, en la cuarta jornada de la fase de liga del torneo europeo.

El argentino Matías Soulé abrió el marcador para el conjunto de la capital italiana en el minuto 11 del encuentro, con un destacado disparo de pierna izquierda, después de quedarse solo ante la portería del guardameta Senne Lammens.

El neerlandés Donyell Malen añadió el segundo gol para la Roma en el minuto 17 del encuentro, de un penalti que ejecutó con maestría ante el guardameta belga.

El centrocampista portugués Bruno Fernandes devolvió a su equipo, el Manchester United, al partido en el minuto 58, cuando anotó el gol que recortaba distancias de penalti.

Fernandes envió un centro en el minuto 83 que falló el defensa de la Roma, para llegar a Matheus Cunha, que marcó el gol del empate.

El gol de la victoria agónica del Manchester United también llegó a través de Matheus Cunha, concretamente en el minuto 86, cuando se quedó solo ante la portería por la derecha y disparó un balón potente que se alojó en las mallas del conjunto italiano.

Es cierto que Cunha fue expulsado después, en el tiempo de descuento del encuentro, pero eso no impidió que su equipo inglés lograra una victoria que faltaba desde el pasado septiembre.

Desde la victoria por 4-0 sobre el conjunto turco del Sabah en la primera jornada de la Liga de Campeones de Europa, el Manchester United disputó 9 partidos antes del enfrentamiento ante la Roma, en los que no logró ninguna victoria, y se conformó con 3 empates frente a 6 derrotas.

La victoria sobre la Roma elevó el casillero del Manchester United a 6 puntos, con los que ocupa el decimoséptimo puesto en la tabla de clasificación del torneo europeo, mientras que el casillero de la Roma se detuvo en 4 puntos, en el decimonoveno puesto.

Lo curioso es que el Manchester United logró darle la vuelta a un marcador en contra de dos goles a cero para transformarlo en una victoria histórica, tal como hizo el Real Madrid también ante la Roma en la segunda jornada de la fase de liga del torneo europeo, cuando iba por detrás por 1-3, antes de terminar el partido a su favor por 4-3.

El conjunto inglés espera que esa remontada sirva como un nuevo punto de partida, como ocurrió con el Real Madrid, que logró ganar todos sus partidos desde entonces, incluido el partido del Clásico ante su eterno rival, el Barcelona.