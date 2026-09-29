Ferran Soriano, director ejecutivo del Manchester City, se negó a responder a las preguntas después de que se demostrara que el club había cometido graves infracciones de las reglas financieras de la Premier League inglesa.

La Premier League anunció este martes que una comisión independiente había declarado culpable al Manchester City de cometer todas las infracciones relacionadas con la violación de las reglas financieras de la competición a lo largo de 9 temporadas, entre 2009/2010 y 2017/2018, además de considerarlo culpable de tres de los cuatro cargos relacionados con la falta de cooperación con la investigación de la liga.

Según un comunicado oficial publicado por la Premier League en su página web este martes, la comisión independiente concluyó que el Manchester City firmó durante ese período contratos comerciales «ficticios» con varios de sus socios, que no reflejaban los acuerdos reales entre las partes, con el objetivo de inflar de forma artificial los ingresos del club y reducir sus costes, y que además recurrió a otros acuerdos similares.

De acuerdo con la comisión independiente, el club presentó cuentas financieras inexactas y ocultó la situación real de sus finanzas a los auditores y a los organismos reguladores del fútbol, además de infringir de forma considerable los límites de gasto que imponen la Premier League y la UEFA.

El periodista de la cadena «Sky Sports» le formuló a Soriano una pregunta sobre esas infracciones, diciendo: «¿Piden disculpas a los aficionados al fútbol? La Premier League dice que los contratos son "ficticios", ¿es este un club "ficticio"?», pero Soriano se limitó a decir: «Gracias».

El periodista repitió sus preguntas, en medio de un silencio absoluto por parte del director ejecutivo del Manchester City, antes de que este respondiera de nuevo: «Gracias».











